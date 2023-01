Saúde Organização Mundial da Saúde reduz período de isolamento para covid; Brasil já adota protocolo com prazo semelhante

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

A chance de uma pessoa assintomática transmitir o vírus é bem menor do que aquelas que apresentem sintomas de covid. (Foto: Freepik)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou nesta sexta-feira (13) novas orientações sobre a Covid-19, mas parte já está em vigor no Brasil desde o ano passado. Uma delas é em relação ao período de isolamento para infectados com ou sem sintomas da doença.

Confira as novas recomendações da OMS:

– Pacientes com sintomas e que só testaram uma vez (teste positivo): 10 dias de isolamento a partir da data de início dos sintomas. Antes, a recomendação era de 10 dias + 3 dias adicionais;

– Pacientes sem sintomas e que testaram positivo: 5 dias de isolamento. Anteriormente, eram 10 dias;

– Pacientes com Covid-19 podem sair do isolamento antes do tempo recomendado se fizerem um novo teste e o resultado der negativo (o teste pode ser o rápido, de antígeno).

O isolamento de pessoas com Covid-19 evita que outras pessoas sejam infectadas. As modificações foram feitas com base em evidências científicas.

De acordo com a OMS, a chance de uma pessoa assintomática transmitir o vírus é bem menor do que aquelas que apresentem sintomas de covid.

“As evidências também mostraram que pessoas com sintomas liberados no 5º dia após o início dos sintomas correm o risco de infectar três vezes mais pessoas do que aquelas que recebem alta no 10º dia”, dizem as novas diretrizes.

Como é no Brasil

As recomendações para isolamento de pacientes com Covid no Brasil, feitas pelo Ministério da Saúde, são bem parecidas com as da OMS e já estão em vigor há um ano:

– Pacientes com sintomas leves e moderados e que testaram positivo para Covid-19: 10 dias de isolamento a partir do início dos sintomas;

– Esse isolamento pode ser suspenso no sétimo dia, caso o paciente não tenha mais sintomas ou não esteja usando medicamentos antitérmicos;

– No quinto dia, quem fizer um novo teste e der negativo pode suspender o isolamento, caso esteja sem sintomas;

– Pacientes que fizerem um novo teste no quinto dia e o resultado der positivo devem ficar isolados por 10 dias.

A última atualização feita pelo Ministério da Saúde aconteceu em janeiro de 2022. Na época, o país passava por uma nova onda de casos por causa da variante ômicron. As orientações estão no Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19, que pode ser acessado no site da pasta.

As diretrizes da OMS são globais, mas cada país tem a liberdade de definir as suas próprias diretrizes para o controle da Covid-19, de acordo com a realidade local.

Máscaras

A OMS segue recomendando o uso de máscaras para o controle da Covid-19 – independentemente da situação epidemiológica de cada localidade.

“As máscaras são recomendadas após uma exposição recente à Covid-19, quando alguém tem ou suspeita ter o vírus, quando alguém corre alto risco de Covid grave e para qualquer pessoa em um espaço lotado, fechado ou mal ventilado”, dizem as orientações.

Remédios

No novo protocolo, a OMS reforçou a recomendação de uso do Paxlovid para pacientes com Covid-19. O medicamento, fabricado pela Pfizer, está disponível no Brasil no Sistema Único de Saúde (SUS) e recentemente começou a ser vendido em farmácias com um preço salgado: a caixa com 30 comprimidos custa mais de R$ 4 mil.

“Mulheres grávidas ou lactantes com Covid-19 não grave devem consultar seu médico para determinar se devem tomar este medicamento, devido aos ‘benefícios prováveis’ e à ausência de eventos adversos relatados”, afirma o órgão. As informações são do portal de notícias G1.

