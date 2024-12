Política “Orientação é deixá-lo descansar”, diz ministro de Lula

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Alexandre Padilha é médico e está em contato permanente com a equipe do hospital Sírio-Libanês Foto: Valter Campanato/Agência Brasil (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira (12) que todos os integrantes do governo estão orientados a deixar o presidente descansar. Médico, o petista é a ponte do Planalto com a equipe que acompanha o presidente no Sírio-Libanês, em São Paulo.

“A orientação é deixar ele [Lula] descansar. Estão todos tranquilos e confiantes. O presidente evolui muito bem”, disse Padilha após o presidente passar pelo segundo procedimento nesta semana.

Na ausência de Lula, Padilha e outros ministros concentram as negociações com o Congresso para tentar aprovar o pacote fiscal e outras propostas prioritárias do governo. As agendas do presidente foram assumidas pelo vice Geraldo Alckmin, que hoje comandou a reunião do Conselhão.

A informação de que Lula passaria por um novo procedimento causou certo alvoroço entre aliados, que começaram a se questionar sobre a gravidade do caso. Ainda pela manhã, no entanto, a equipe médica do presidente tranquilizou a todos ao dizer que, a depender da evolução do presidente nos próximos dias, Lula pode ter alta no início da próxima semana.

Comunicação

A pedido do Planalto, as informações sobre o presidente Lula estão concentradas na Secom (Secretaria de Comunicação). A assessoria do Palácio divulga os dados em um grupo com jornalistas. Já o boletim médico fica disponibilizado no site do hospital.

