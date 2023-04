Porto Alegre Orla de Porto Alegre terá no próximo sábado mais um passeio ciclístico “Pedal da Paz”

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Evento tem participação aberta a todas as idades . (Foto: Gustavo Roth/PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recebe inscrições para o quarto passeio ciclístico “Pedal da Paz”, que será realizado às 9h do próximo sábado (15) na praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro, Centro Histórico de Porto Alegre. Para garantir vaga é necessário preencher formulário disponível no site prefeitura.poa.br e doar 1 quilo de alimento não perecível.

Integrada à programação comemorativa do aniversário de 251 anos de fundação da cidade, esta edição do evento na orla do Guaíba abrange um trajeto de 10 quilômetros. A participação é aberta a cidadãos de todas as idades.

O objetivo do passeio é valorizar a vida por meio de ações educativas, com reforço à cultura do respeito entre as pessoas nas relações diárias do trânsito, além de contribuir para soluções de mobilidade sustentável, como ciclovias e outros espaços públicos compartilhados.

Ao fim do percurso, representantes da EPTC receberão os ciclistas para uma confraternização que inclui prêmios em diversas categorias. Também está previsto o sorteio de uma bicicleta doada pela empresa Panther Bikes.

Itinerário

– Praça Júlio Mesquita.

– Avenida Presidente João Goulart.

– Avenida Beira-Rio.

– Rua Fernandão (próxima ao ginásio Gigantinho).

– Avenida Beira-Rio.

– Avenida Presidente João Goulart.

– Praça Júlio Mesquita.

(Marcello Campos)

