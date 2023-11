Porto Alegre Orla do Guaíba, em Porto Alegre, recebe evento de cross training e esportes adaptados

6 de novembro de 2023

Segundo a organização do evento, em 2022 o Sunset Games reuniu cerca de 32 mil pessoas em dois dias na Orla Foto: Filipe Karam/PMPA Foto: Filipe Karam/PMPA

O evento Festival na Orla – Sunset Games ocorre no Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, no próximo fim de semana, neste sábado (11) e domingo (12). O principal objetivo é promover a saúde e o combate ao sedentarismo. A prefeitura, através da Smelj (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude) é apoiadora da atividade.

A abertura oficial do evento ocorre no sábado, às 9h, junto do início das atividades. No domingo, os jogos começam às 9h30. Esta será a segunda edição dos jogos em Porto Alegre. De acordo com os organizadores, o Sunset Games do ano passado reuniu cerca de 32 mil pessoas em dois dias.

“É muito legal ver atletas profissionais que conquistaram títulos em âmbito nacional e internacional participando e da mesma forma prestigiando este grande espetáculo que ocorre na nossa Capital”, enfatiza a titular da Smelj, Débora Garcia.

Além da prática do cross training, uma modalidade que envolve a execução de exercícios em alta intensidade que combina movimentos físicos aeróbicos e de força, o evento recebe esportes adaptados. Entre as atividades destacam-se o rugby em cadeira de rodas, vôlei sentado e treinamento funcional.

Segundo a organização, para a edição do evento em 2024 é projetada a inclusão de mais cinco modalidades esportivas, feira de pequenos empreendedores e mais de dez atividades esportivas adaptadas.

