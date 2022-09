Porto Alegre Orla em Porto Alegre conta com medidor de velocidade para pedestres

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Os participantes podem fazer o download gratuitamente o aplicativo do teste de Velocidade que está no QR Code grifado no equipamento.

Foi instalado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, um Medidor de Velocidade de Pedestres, também conhecido como Pista de Velocidade.

Ele é um instrumento de esporte, lazer, entretenimento, parâmetros de saúde. “Também pode servir para captação de talentos, competição e muito mais, para ser utilizado por pessoas de todas as idades”, diz a empresa que instalou o equipamento.

O aparelho funciona 24 horas por dia e alimentado com energia solar. Ele mede a velocidade das pessoas em km/h com a precisão de uma casa decimal após a vírgula. “O fato das pessoas visualizarem suas velocidades instantaneamente no display eletrônico é que torna essa ferramenta uma atração para todos”, informa a empresa.

Mais informações sobre o equipamento podem ser obtidas no instagram @pistadevelocidade ou no site www.pistadevelocidade.com.br.

No Brasil, 14 cidades de oito estados já contam com a Pista de Velocidade. Cadeirantes e pessoas com necessidades especiais também podem utilizar da pista; é aberta para todos e não precisa de nenhum material, calçado ou vestimenta especial.

