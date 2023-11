Notícias Orquestra Jovem recebe convidados em concerto na Sogipa nesta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento com entrada franca terá a participação de corais e músicos. (Foto: Isaías Mattos/divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma noite com convidados especiais marcará o concerto oficial de novembro da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. O evento, que ocorrerá nesta terça-feira (7), será no Salão de Festas e Eventos da Sogipa, a partir das 20h. O concerto é aberto ao público e tem entrada franca, mas a organização do evento recolherá alimentos não perecíveis que serão destinados a instituições beneficentes. Os ingressos estão disponíveis para os associados na secretaria administrativa da Sogipa.

A regência está a cargo dos maestros Telmo Jaconi e Davi Coelho. Neste concerto, os convidados Carlitos Magallanes (bandoneon) e o grupo Back in Vocals interpretarão junto com a OJRS tangos como Oblivion e La Cumparsita, além de clássicos dos anos 1960 e música brasileira. Também estão previstas participações dos corais da Sogipa e Nossa Voz/ Ucergs, promovendo um grande passeio por diferentes ritmos.

Coral da Sogipa

O Coral Sogipa fará uma participação especial durante a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que ocorre na noite do dia 7 de novembro, a partir das 20h, no Salão de Festas e Eventos sogipano. O evento celebrará a parceria e longa data entre as duas instituições por meio de um concerto de alta qualidade musical.

E como o tema é a celebração da amizade, outros amigos irão também participar do evento: o Coral Nossa Voz/UCERGS, o maestro Davi Coelho, o músico uruguaio Carlitto Magallanes e a Banda Back in Vocals, cujos integrantes são vinculados ao departamento de punhobol da Sogipa.

Orquestra Jovem

Criada em 2009, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul tem foco na formação musical de excelência, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes de baixa renda e integrantes da rede escolar, dos 10 aos 24 anos. Mais de mil estudantes do ensino público já passaram pela OJRS.

Com formação de orquestra sinfônica e conduzida pelo maestro Telmo Jaconi, a Orquestra conta com 150 crianças e jovens, organizados em três níveis: iniciantes, intermediários e avançados. A OJRS é mantida por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) e do Funcriança. Patrocínios e doações via Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas são fundamentais para viabilizar as atividades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/orquestra-jovem-recebe-convidados-em-concerto-na-sogipa-nesta-terca-em-porto-alegre/

Orquestra Jovem recebe convidados em concerto na Sogipa nesta terça em Porto Alegre

2023-11-06