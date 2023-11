Porto Alegre Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta neste sábado um concerto com mais de 100 vozes

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Espetáculo conta com a participação do Coro Contemporâneo de Campinas, especialmente convidado. (Foto: Fabrício Amaral/Divulgação)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresentará às 17h deste sábado (4) um concerto com mais de 100 vozes, incluindo o Coro Sinfônico da Ospa, quatro cantores solistas e o Coro Contemporâneo de Campinas (SP), especialmente convidado. Sob regência do maestro Manfredo Schmiedt, serão interpretadas grandes obras da música sacra.

Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br. Quem não puder comparecer, terá a oportunidade de acompanhar o evento ao vivo, no canal da instituição no site de vídeos youtube.com. Uma hora antes, interessados em conhecer um pouco mais sobre o programa do espetáculo contarão com mais uma edição da palestra “Notas de Concerto”.

O evento integra a programação do Festival de Música Coral Sacra Musica DEI, que prossegue até o domingo (5) em Porto Alegre e Gramado, de forma simultânea à 2ª Convenção Nacional da Nova Associação Brasileira de Regentes de Coros (Abraco). Sob direção do maestro Marcio Buzatto, o festival reúne grupos corais de todo o Brasil e Exterior.

“Te Deum”

Um dos destaques da programação é “Te Deum”, do austríaco Anton Bruckner (1824-1896), em versão com cerca de 20 minutos de duração. “A composição foi apresentada pela última vez na capital gaúcha há dez anos, na Igreja da Reconciliação”, ressalta o maestro Schmiedt. “É uma obra importante inclusive em minha trajetória, pois a regi na prova de ingresso para o cargo de maestro do Coro”.

Estreada em 1886, “Te Deum” é considerada uma das mais potentes manifestações de fé por meio da música. O coro canta em uníssono e, para os solos, juntam-se à Ospa os renomados cantores líricos Susie Georgiadis (soprano), Edineia Oliveira (mezzo-soprano), Eric Herrero (tenor) e Daniel Germano (baixo-barítono).

O repertório inclui outras duas obras de caráter religioso, executadas somente pela orquestra, começando por ‘Morceau Symphonique”, trecho instrumental do oratório “Rédemption”, composta em 1871 pelo belga César Franck (1822-1890).

Conforme a pianista gaúcha Olinda Allessandrini, convidada a comentar o programa na palestra que antecede o concerto, a obra possui “planos sonoros que se expandem levando a um clímax majestoso”.

Outras peças

Encerrando a apresentação, a Ospa executa pela primeira vez “Vetrate di Chiesa”, criada em 1922 pelo italiano Ottorino Respighi (1879-1936). Olinda salienta que o autor retrata vitrais, criando “atmosferas sonoras que refletem a luminosidade das cores e sombras projetadas no interior das igrejas”.

Schmiedt acrescente que a obra é uma suíte sinfônica baseada em melodias gregorianas: “É uma típica composição do Respighi, com todas as cores características, dinâmicas extremas e lindas melodias”.

(Marcello Campos)

