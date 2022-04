Dicas de O Sul Orquestra Villa-Lobos celebra 30 anos com concerto no Theatro São Pedro

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Os ingressos para o espetáculo que também terá convidados especiais já podem ser adquiridos e variam de R$ 15,00 a R$ 50,00. Foto: Cláudio Etges/Divulgação Os ingressos para o espetáculo que também terá convidados especiais já podem ser adquiridos e variam de R$ 15,00 a R$ 50,00. (Foto: Cláudio Etges/Divulgação) Foto: Cláudio Etges/Divulgação

No próximo dia 28 de abril, quinta-feira, às 21h, a Orquestra Villa-Lobos (OVL) sobe ao palco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, para comemorar seu aniversário de 30 anos. O concerto inédito apresentará a retrospectiva das três décadas de atividades do Programa de Educação Musical desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, na Lomba do Pinheiro, na periferia da Capital.

O espetáculo contará com 33 jovens músicos e a participação especial de Álvaro RosaCosta, Ana Althoff, Beto Chedid, Danielle Costa, Dudu Sperb, Geyson William, Marcelo Delacroix, Paola Kirst, Preto X e Stephanie Soeiro. “Temos muito a comemorar, especialmente depois de um período de muitos desafios. Será uma celebração de vida e de arte com repertório que vai de Heitor Villa-Lobos a Preto X, rapper da comunidade, passando por Ivan Lins, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Flávio Venturini, Renato Teixeira, João Nogueira e George Harrison, entre outros”, explica a idealizadora e coordenadora da OVL, Cecília Rheingantz Silveira, que também é responsável pela direção e regência do espetáculo.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro (https://bileto.sympla.com.br/ event/72605/d/134419). Os valores variam de R$ 15,00 a R$ 50,00. É obrigatório o uso de máscara nas dependências do Theatro São Pedro (cobrindo nariz e boca), assim como mantê-la durante a apresentação. Também será exigida, na entrada do espetáculo, a apresentação do comprovante de vacinação oficial, que pode ser obtido no aplicativo ConecteSUS ou por outro meio comprobatório, como caderneta ou cartão de vacinação emitido pela Secretaria Estadual da Saúde ou outro órgão governamental.

Mais sobre a OVL

A OVL tem por objetivo proporcionar a crianças e jovens da Lomba do Pinheiro, o acesso ao conhecimento musical e vivências artísticas e socializadoras. A iniciativa é mantida pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre em parceria com o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis. Ao longo das três décadas, a iniciativa recebeu 18 premiações nas áreas da educação, música e direitos humanos, a nível local e nacional, se consolidando como uma das principais iniciativas da área no Brasil. A OVL já ultrapassou a marca de 1,3 mil concertos no Brasil e no Mercosul para público superior a 350 mil pessoas.

