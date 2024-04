Política “Os banqueiros não precisam do Estado, mas exigem que o Estado faça superávit”, diz Lula

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Lula também criticou a disparidade entre o pagamento de impostos entre os pobres e os ricos no sistema tributário brasileiro. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula também criticou a disparidade entre o pagamento de impostos entre os pobres e os ricos no sistema tributário brasileiro. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou banqueiros e empresários nesta quarta-feira (3) durante evento em Brasília. De acordo com o chefe do Executivo, os setores produtivos pegam dinheiro emprestado do Estado, mas exigem que o governo tenha superávit primário.

A declaração foi dada durante a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

“Nós fomos eleitos para atender exatamente a parcela da sociedade que precisa do Estado. Os banqueiros não precisam do Estado, mas exigem que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição deles bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam do Estado porque vivem pegando dinheiro emprestado do Estado. E assim muitos outros setores que não precisavam do Estado”, afirmou Lula.

O presidente da República também criticou a disparidade entre o pagamento de impostos entre os pobres e os ricos no sistema tributário brasileiro.

“Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, que é classe média baixa que paga 80% de imposto de renda nesse país. Porque rico também paga muito pouco imposto de renda, quem paga é quem trabalha e recebe contracheque no final do mês”, disse o presidente.

Nos discursos de Lula são frequentes as críticas ao mercado e a questão tributária. No fim do mês passado, inclusive, a avaliação do governo junto a agentes do mercado financeiro piorou, chegando ao patamar de 64% negativa entre eles.

Gaza

Durante o discurso, Lula também criticou a morte de crianças e adolescentes na Faixa de Gaza, em decorrência do conflito armado entre Israel e Hamas, em território palestino.

Lula convidou os presentes para tirar uma foto em homenagem às crianças mortas durante a guerra.

O presidente também relembrou os órfãos da pandemia de Covid-19. Ele criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “irresponsável” na condução do enfrentamento à emergência mundial de saúde causada pelo coronavírus entre 2020 e 2022.

