Política Trump ameaça o Brasil com uso de militares em eventual condenação de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Porta-voz da Casa Branca disse que até o momento, não há previsão de medidas adicionais contra o governo brasileiro. (Foto: Reprodução/YouTube)

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nessa terça-feira (9) que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tem medo de usar recursos militares e econômicos para “proteger a liberdade de expressão”.

Questionada sobre ações adicionais contra o Brasil em meio a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a porta-voz afirmou:

“A liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está consagrada em nossa Constituição, e o presidente acredita fortemente nela”, disse Leavitt.

“O presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”, acrescentou ela.

A porta-voz justificou que medidas significativas foram tomadas pelo governo americano em relação ao Brasil na forma de sanções e tarifas “para garantir que países ao redor do mundo não estejam punindo seus cidadãos dessa forma”.

Leavitt afirmou que, até o momento, não há previsão de medidas adicionais contra o governo brasileiro.

Anteriormente, Trump disse que o governo do Brasil foi “muito para a esquerda radical”, destacando que estava decepcionado com o país.

Em outras oportunidades, o líder americano manifestou apoio a Bolsonaro, alegando que a Brasil tenta fazer uma “execução política” com o ex-presidente.

“Eu sou muito bom com pessoas, ele (Jair Bolsonaro) é um homem honesto, acho que o que eles fizeram… essa é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho que isso é terrível”, disse Trump a repórteres na Casa Branca.

A fala acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Nessa terça-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu a condenação de Bolsonaro pelos cinco crimes apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República): abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Resposta

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em que “condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia.”

“O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania”, continua o texto do Itamaraty.

“O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais”, conclui o ministério.

Mais cedo, a ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a fala de Leavitt como “inadmissível.”

“A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil chegou ao cúmulo hoje, com a declaração da porta-voz de Donald Trump de que os EUA podem usar até força militar contra o nosso país. Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível”, disse a ministra em uma postagem publicada em redes sociais. (Com informações da CNN Brasil)

