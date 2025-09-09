Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Trump ameaça o Brasil com uso de militares em eventual condenação de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Porta-voz da Casa Branca disse que até o momento, não há previsão de medidas adicionais contra o governo brasileiro. (Foto: Reprodução/YouTube)

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nessa terça-feira (9) que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tem medo de usar recursos militares e econômicos para “proteger a liberdade de expressão”.

Questionada sobre ações adicionais contra o Brasil em meio a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a porta-voz afirmou:

“A liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está consagrada em nossa Constituição, e o presidente acredita fortemente nela”, disse Leavitt.

“O presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”, acrescentou ela.

A porta-voz justificou que medidas significativas foram tomadas pelo governo americano em relação ao Brasil na forma de sanções e tarifas “para garantir que países ao redor do mundo não estejam punindo seus cidadãos dessa forma”.

Leavitt afirmou que, até o momento, não há previsão de medidas adicionais contra o governo brasileiro.

Anteriormente, Trump disse que o governo do Brasil foi “muito para a esquerda radical”, destacando que estava decepcionado com o país.

Em outras oportunidades, o líder americano manifestou apoio a Bolsonaro, alegando que a Brasil tenta fazer uma “execução política” com o ex-presidente.

“Eu sou muito bom com pessoas, ele (Jair Bolsonaro) é um homem honesto, acho que o que eles fizeram… essa é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho que isso é terrível”, disse Trump a repórteres na Casa Branca.

A fala acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Nessa terça-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu a condenação de Bolsonaro pelos cinco crimes apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República): abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Resposta

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em que “condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia.”

“O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania”, continua o texto do Itamaraty.

“O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais”, conclui o ministério.

Mais cedo, a ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a fala de Leavitt como “inadmissível.”

“A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil chegou ao cúmulo hoje, com a declaração da porta-voz de Donald Trump de que os EUA podem usar até força militar contra o nosso país. Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível”, disse a ministra em uma postagem publicada em redes sociais. (Com informações da CNN Brasil)

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Lula: “Não aceitamos intervenção estrangeira, tampouco ameaças à nossa soberania”
Anotações e ambiente de tensão: como Bolsonaro assistiu ao voto de Alexandre de Moraes
https://www.osul.com.br/os-estados-unidos-ameacam-o-brasil-trump-nao-tem-medo-de-usar-militares-para-proteger-liberdade-de-expressao-diz-a-casa-branca-sobre-eventual-condenacao-de-bolsonaro/ Trump ameaça o Brasil com uso de militares em eventual condenação de Bolsonaro 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Política Investigado pela Polícia Federal por stalking enviou fotos íntimas para a senadora Soraya Thronicke
Pode te interessar

Política Supremo fica a um voto de condenar Bolsonaro por liderar trama golpista e ensaia frente contra anistia

Política Ministro Flávio Dino acompanha Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista; placar está em 2 a 0

Política Oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro com base no desfecho do caso de Lula na Lava-Jato

Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel