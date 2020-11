Há uma semana, os franceses são submetidos a um novo lockdown nacional, porém menos rígido do que o determinado entre março e maio.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado para a chegada da segunda onda da pandemia na Europa junto com o inverno no continente. Em toda a região, já são mais de 8 milhões de casos, de acordo com a entidade.