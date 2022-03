Mundo Os Estados Unidos confirmam que a Rússia usou mísseis hipersônicos contra a Ucrânia pela primeira vez

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

O ataque teve o propósito de destruir um local de armazenamento de armas no oeste da Ucrânia Foto: Divulgação/Ministério de Defesa da Rússia O ataque teve o propósito de destruir um local de armazenamento de armas no oeste da Ucrânia. (Foto: Divulgação/Ministério de Defesa da Rússia) Foto: Divulgação/Ministério de Defesa da Rússia

A Rússia intensificou neste sábado (19) sua ofensiva na Ucrânia e diz ter usado, pela primeira vez, mísseis hipersônicos Kinzhal. O ataque, de acordo a agência estatal Ria Novosti, teve o propósito de destruir um local de armazenamento de armas no oeste da Ucrânia.

De acordo com o jornal The New York Times, um porta-voz do exército ucraniano confirmou o ataque ao depósito, mas não o tipo de míssil usado. A seguir, entenda por que os mísseis hipersônicos são considerados mais destrutivos e perigosos que mísseis comuns:

Lançados de caças MiF-31, têm capacidade de atingir alvos a 2 mil quilômetros de distância. Atingem velocidade dez vezes maior que a do som e viajam a 6 mil quilômetros por hora. São capazes de realizar manobras. Esse tipo de míssil desafia todos os sistemas de defesa antiaérea. A Rússia nunca havia informado sobre o uso deste míssil balístico em nenhum dos dois conflitos em que participa – Ucrânia e Síria.

“Em 18 de março, o sistema de mísseis de aviação Kinzhal com mísseis aerobalísticos hipersônicos destruiu um grande armazém subterrâneo de mísseis e munição de aviação das tropas ucranianas na vila de Delyatyn, região de Ivano-Frankivsk”, disse o major-general Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa russo.

Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que era hora de Moscou aceitar “conversar” seriamente sobre a paz. Zelensky considerou que “as negociações sobre paz e segurança na Ucrânia são a única oportunidade que a Rússia tem de minimizar os danos causados por seus próprios erros”.

“É hora de nos encontrarmos. É hora de conversar. É hora de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia”, reiterou o chefe de Estado em um vídeo filmado à noite em uma rua deserta de Kiev e postado no Facebook. “Caso contrário, as perdas para a Rússia serão tais que levará várias gerações para se recuperar”.

