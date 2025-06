Mundo Os Estados Unidos detalham ataque ao Irã: 14 bombas de artilharia pesada foram usadas nos alvos

22 de junho de 2025

Foram usados 14 bombas antibunker de 13 toneladas cada no ataque. Na foto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth Foto: Departamento de Defesa dos EUA (Foto: Departamento de Defesa dos EUA) Foto: Departamento de Defesa dos EUA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, detalhou em coletiva de imprensa no Pentágono neste domingo (22) o ataque dos EUA a complexos nucleares do Irã. Hegseth afirmou que foram usados 14 bombas antibunker de 13 toneladas cada no ataque.

Segundo ele, a missão apelidada de “Midnight Hammer” (Martelo da Meia-Noite em tradução livre) obliterou as ambições nucleares do Irã. Hegseth também afirmou que a operação americana foi realizada de forma “perfeita”. “Quando o presidente [Trump] fala, o mundo deve ouvir”, diz Pete Hegseth.

As bombas GBU-57 usadas no ataque são conhecidas como “destruidora de bunkers” devido ao seu peso e forma de operação. Com 6,2 metros de comprimento, única aeronave capaz de carregá-la é o bombardeiro americano B-2.

Hegseth afirmou que foram utilizados sete bombardeiros com duas bombas cada durante o ataque. Este é o maior ataque operacional com bombardeiros B-2 da história dos Estados Unidos.

Ao todo, a miss]ao teria mobilizado mais de mais de 125 aeronaves militares. “Muitos presidentes sonharam em anunciar o último golpe no programa nuclear iraniano”, disse Pete Hegseth.

