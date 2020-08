O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, em inglês) abriu uma investigação para apurar a chegada de diversos pacotes de sementes misteriosas vindos, em sua maioria, da China.

O USDA disse que identificou mais de uma uma dúzia de espécies de plantas. O que intriga as autoridades é que o produto chegou na casa de milhares de americanos sem ter sido comprado ou solicitado.

“O Serviço de Inspeção de Sanidade Animal e Vegetal do USDA (Aphis) está trabalhando em estreita colaboração com a Alfândega e Proteção de Fronteiras do Departamento de Segurança Interna, outras agências federais e departamentos estaduais de agricultura para investigar a situação”, disse o departamento, em nota.

Segundo a agência de notícias Reuters, embora as plantas pareçam inofensivas, especialistas alertam de que sementes vindas de outros países podem prejudicar a produção local de commodities agrícolas, como soja e milho.

O Aphis está instruindo as agências estaduais a coletar as sementes e enviá-las para análise. A agência disse na última quarta-feira (29) que identificou 14 espécies diferentes, mas que ainda está no início do processo.