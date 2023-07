Mundo Os Estados Unidos lançam novas sanções à Rússia e miram em setores lucrativos de mineração e energia

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











As ações incluem sanções do Tesouro dos EUA e do Departamento de Estado com o objetivo de inibir o acesso da Rússia a produtos que apoiam seus esforços militares Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo Biden tomou novas medidas nesta quinta-feira (20) para sancionar empresas e fornecedores que ajudaram a alimentar a invasão não provocada da Rússia na Ucrânia, fornecendo itens de uso duplo – militares e civis, além de visar importadores, fornecedores e outras empresas que ajudam a Rússia a escapar das sanções ocidentais e indo atrás de fabricantes que apoiam a Rússia indústrias de energia, metais e mineração.

“As ações representam outro passo em nossos esforços para restringir as capacidades militares russas, seu acesso aos suprimentos do campo de batalha e seus resultados econômicos”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, em comunicado por escrito.

As ações incluem sanções do Tesouro dos EUA e do Departamento de Estado com o objetivo de inibir o acesso da Rússia a produtos que apoiam seus esforços militares e de guerra. Reduzir a receita da Rússia com o setor de metais e mineração. Minar suas futuras capacidades energéticas. Degradar o acesso da Rússia ao sistema financeiro internacional. Deixar a Rússia faminta da tecnologia produzida pelo G7 necessária para seus setores de tecnologia, aeroespacial e de defesa.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse em um comunicado por escrito que seu departamento e o Tesouro dos EUA estão impondo sanções a quase 120 indivíduos e entidades “para responsabilizar ainda mais a Rússia por sua invasão ilegal da Ucrânia e degradar sua capacidade de apoiar seus esforços de guerra”.

“Essas sanções restringirão o acesso da Rússia a materiais críticos, inibirão sua produção futura de energia e capacidades de exportação, reduzirão seu uso do sistema financeiro internacional e reprimirão os cúmplices da evasão e evasão de sanções”, acrescentou Blinken.

Especificamente, o Tesouro sancionou pelo menos 66 entidades em vários setores e jurisdições e dois indivíduos. As empresas incluem bancos, fornecedores, importadores e fabricantes.

Embora a maioria das entidades sancionadas esteja sediada na Rússia, existem várias empresas com sede no Quirguistão, bem como uma sérvia e outra com sede nos Emirados Árabes Unidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/os-estados-unidos-lancam-novas-sancoes-a-russia-e-miram-em-setores-lucrativos-de-mineracao-e-energia/

Os Estados Unidos lançam novas sanções à Rússia e miram em setores lucrativos de mineração e energia

2023-07-20