Mundo Os Estados Unidos registram 305 mortes por coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apesar da queda acentuada de mortes em relação aos picos de abril, cerca de vinte estados relataram um aumento de casos nos últimos dias Foto: Reprodução Apesar da queda acentuada de mortes em relação aos picos de abril, cerca de vinte estados relataram um aumento de casos nos últimos dias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram 305 mortes por coronavírus em 24 horas, de acordo com a contagem deste domingo (21) da Universidade Johns Hopkins.

Segundo dados computados até as 20h30min (21h30 no horário de Brasília), este é o décimo-primeiro dia consecutivo em que o total diário de óbitos pela doença é inferior a 1.000. Isso apesar de os Estados Unidos continuarem sendo o país mais afetado pela pandemia, com 119.959 falecimentos e 2.278.373 casos diagnosticados.

Apesar da queda acentuada de mortes em relação aos picos de abril, cerca de vinte estados relataram um aumento de casos nos últimos dias, e o vírus continua a afetar o sul e o oeste do país.

Além disso, após recentemente registrar menos de 20 mil novos casos confirmados diariamente, esse número voltou a subir para 30 mil nos últimos dias. O medo do retorno da doença também se concentra em protestos antirracistas que abalam o país há semanas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo