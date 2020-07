O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que a pandemia do novo coronavírus ainda deve “piorar antes de melhorar” e pediu o uso de máscaras quando não for possível fazer distanciamento social.

“Se você não puder fazer distanciamento social, use máscara. Gostando ou não, elas têm impacto, e vão fazer efeito — e precisamos fazer tudo o que pudermos”, disse Trump.

As declarações foram dadas no retorno das coletivas de imprensa do presidente na Casa Branca, interrompidas desde abril — Trump não usou máscara enquanto falava, mas estava distante dos jornalistas e demais presentes na reunião. Ele inclusive mostrou uma máscara que garantiu que tem usado.

Trump ainda pediu o uso de máscaras quando não for possível fazer distanciamento social.

“Se você não puder fazer distanciamento social, use máscara. Gostando ou não, elas têm impacto, e vão fazer efeito — e precisamos fazer tudo o que pudermos”, disse Trump.

As declarações foram dadas no retorno das coletivas de imprensa do presidente na Casa Branca, interrompidas desde abril — Trump não usou máscara enquanto falava, mas estava distante dos jornalistas e demais presentes na reunião. Ele inclusive mostrou uma máscara que garantiu que tem usado.