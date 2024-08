Mundo Os EUA ouvirão o Brasil em nova proposta sobre a crise venezuelana na Organização dos Estados Americanos

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Vitória de Nicolás Maduro nas eleições é contestada pela oposição e por diversos países Foto: Reprodução/X Vitória de Nicolás Maduro nas eleições é contestada pela oposição e por diversos países. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos estão abertos a receber contribuições do Brasil para uma nova proposta de resolução sobre a crise na Venezuela na OEA (Organização dos Estados Americanos).

A sinalização de que os EUA estão receptivos ao diálogo sobre uma saída para a crise venezuelana foi dada em uma conversa entre Blinken e o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, no fim da tarde de terça-feira (13).

OS EUA lideram um novo texto no colegiado regional. A proposta já circula entre embaixadores dos 34 países que compõem a OEA desde a semana passada.

Na conversa com o ministro brasileiro, Blinken ainda disse compreender a postura de cautela do Brasil na crise após o processo eleitoral na Venezuela. Ele ponderou o fato de o Brasil ter assumido a responsabilidade de segurança de seis opositores do regime de Nicolás Maduro que estão abrigados na embaixada da Argentina. O Brasil assumiu a embaixada após os diplomatas argentinos terem sido expulsos por Maduro.

A minuta de uma nova resolução elaborada pelos Estados Unidos é semelhante ao texto que foi rejeitado em 31 de julho na OEA, mas traz mudanças em trechos importantes que, na visão da diplomacia brasileira, pode tornar a proposta mais “palatável.”

De acordo com diplomatas com acesso ao texto, a nova proposta busca se aproximar da postura do Brasil de cobrar a divulgação dos dados por mesa de votação do pleito que reelegeu Maduro.

O texto também acrescenta novos parágrafos, citando a violação de direitos humanos e o contexto pós-eleitoral na Venezuela com a escalada de violência e tensão. A proposta, porém, deve sofrer alterações com sugestões de países que, a exemplo de Argentina e Peru, querem uma resolução mais dura.

