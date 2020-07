Bolsonaro disse que teve febre de 38 graus, mal-estar e dor no corpo, mas que agora está “perfeitamente bem”.

“Só cabe desejar a ele plena recuperação”, escreveu, no Twitter, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, que deixou o governo em abril.

“Mais uma confirmação de que a doença está com circulação extremamente ativa”, disse o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. “A gente torce pela recuperação pronta, pelo restabelecimento da saúde ao presidente da República, a gente quer que ele tenha sintomas leves, atravesse isso de uma maneira bem tranquila, mas, ao mesmo tempo, reflita sobre todas as pessoas que não têm acesso a ressonância magnética no primeiro dia, médico privado, reserva de leito de CTI”, declarou.

“Desejo pronta recuperação ao presidente Jair Bolsonaro”, afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). “Que ele siga as orientações da medicina e, em breve, esteja restabelecido.”

Já o candidato do PT nas eleições presidenciais de 2018, Fernando Haddad (PT), lamentou “pelos 1,6 milhão de infectados” no País e “pelo fato de nós termos entre nós o pior gestor de crise do mundo”. O petista disse: “Desejo que todos se restabeleçam, inclusive Bolsonaro”.