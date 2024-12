Futebol Os jogadores mais chatos do futebol brasileiro em 2024

Hulk do Atlético-MG foi escolhido como o jogador mais chato do futebol nacional. (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Hulk do Atlético-MG foi escolhido como o jogador mais chato do futebol nacional. Em uma pesquisa realizada pelo portal de notícias UOL, 38 atletas da Série A escolheram o atacante do Galo dentre todos os outros do Campeonato Brasileiro. Ele é seguido de perto por Luciano, Deyverson e Reinaldo.

A pergunta feita para os entrevistados foi “quem é o jogador mais chato do futebol brasileiro?” e a grande maioria escolheu o jogador do Atlético-MG como o vencedor. Hulk é conhecido por falar muito durante os jogos, cobrar os adversários e reclamar bastante com os juízes. Não é à toa que ganhou a votação com 34,21% dos votos.

Na segunda posição vem Luciano, do São Paulo. O atacante tricolor também tem o costume de atazanar a vida dos outros atletas e falar muito com o árbitro. Ele recebeu 15,78% dos votos.

Na terceira posição tem dois jogadores empatados. Um é o ex-lateral-esquerdo do Grêmio, Reinaldo. Ele foi uma figura de liderança no elenco e por vezes até capitão da equipe. O defensor tem o perfil de ser bastante ativo nos jogos e manter uma postura enérgica algo que o fez receber 7,89% dos votos.

Junto com ele está Deyverson. Também atacante do Galo, ele tem o costume de provocar bastante os adversários. Por diversas ocasiões é possível vê-lo mostrando a tatuagem em referência ao título da Copa Libertadores da América no qual o atacante fez o gol que deu a vitória para o Palmeiras.

Mas ele não para as provocações por aí. É comum vê-lo valorizando contatos, falando com jogadores adversários e até mesmo com os juízes de maneira efusiva.

Além dos quatro que compõem o pódio, Diego Costa (Grêmio), Erick (São Paulo), Everson (Atlético-MG), Felipe Melo (Fluminense), Gabigol (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Kannemann (Grêmio), Marçal (Botafogo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Pedro Raul (Corinthians) e Rafinha (São Paulo) foram lembrados pelos atletas entrevistados.

O Porquê de Hulk Ser Visto Como “Mais Chato”: A percepção de Hulk como o jogador “mais chato” pode ser entendida através de seu estilo de jogo e sua postura dentro e fora de campo. Essa não é a primeira vez que aparece em destaque na pesquisa; em 2023, estava entre os cinco primeiros, ocupando a quarta posição com 9,3% dos votos, mostrando consistência na visão dos outros jogadores.

Essas avaliações refletem as interações e percepções dentro do ambiente emocional e competitivo do futebol profissional.

Os Mais “Gente Boa” do Campeonato Brasileiro: Além dos “mais chatos”, o Pesquisão também revelou os jogadores considerados “gente boa”. Fernando do Internacional liderou essa categoria com 13,5% das menções.

Logo após, quatro jogadores compartilharam a segunda colocação, cada um com 8,7%: Deyverson do Atlético novamente; Renê do Internacional; Rafinha do São Paulo; e Lucas Moura, também do São Paulo. As informações são dos sites Gávea News e Placar.

