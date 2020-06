Mundo Os números de violência doméstica e feminicídios disparam na América Latina

14 de junho de 2020

Na Colômbia, registros de abuso doméstico cresceram 50%; no Brasil, feminicídios aumentaram 22% em março e abril; números confirmam temores de que isolamento social necessário para conter o coronavírus colocaria mulheres em perigo. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A violência contra as mulheres disparou na América Latina durante a pandemia de Covid-19, com um aumento de 50% nos registros de abuso doméstico apenas na Colômbia, afirmou um grupo de ajuda humanitária na última terça-feira, confirmando o receio de que o isolamento social imposto pela doença colocaria muitas mulheres em perigo.

O feminicídio — assassinato de mulheres por causa de gênero — aumentou 65% na Venezuela em abril, e as pesquisas on-line para proteção contra violência baseada em gênero aumentaram 30 vezes em El Salvador e Honduras, de acordo com estudo divulgado pelo Comitê Internacional de Resgate (IRC), ONG sem fins lucrativos dos EUA.

Surgiram preocupações de que, durante bloqueios implementados para ajudar a retardar a propagação do coronavírus, a violência contra as mulheres aumentaria na América Latina, onde quase 20 milhões de mulheres e meninas sofrem violência sexual e física a cada ano. Promotores, grupos de apoio às vítimas, advogados e as Nações Unidas alertaram para o risco de que, se fossem confinadas em casa com seus agressores, muitas mulheres ficariam incapazes de sair para buscar ajuda.

“Mulheres e meninas adolescentes…confinadas 24 horas por dia, algumas completamente presas a seus agressores”, disse Meghan Lopez, diretora da IRC na América Latina.

A América Latina é agora o epicentro da pandemia global, com mais de um milhão de casos em diferentes países e muitos ainda para atingir o pico. “Eu diria agora que a epidemia na América Central e do Sul é a mais complexa de todas as situações que enfrentamos globalmente”, disse Michael Ryan, especialista em emergências da Organização Mundial da Saúde, na segunda-feira (8).

No México, as chamadas de emergência que relatam ataques a mulheres no México aumentaram mais de 50% nos primeiros quatro meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do governo. O presidente do país negou a crescente violência.

No Brasil, as denúncias de violência doméstica registradas no Ligue 180, do governo federal, subiram quase 38% somente no mês de abril. Já os feminicídios aumentaram 22% em março e abril somente nos 12 estados analisados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só no Ceará, o número dobrou. No Acre, o aumento foi de 300%. Em contrapartida, as denúncias presenciais de assédio e violência sexual despencaram, visto que as delegacias também foram englobadas nas regras de isolamento.

A Organização das Mulheres Salvadorenhas para a Paz registrou um aumento de 70% nas denúncias de violência contra mulheres na América Central entre meados de março e final de maio. Mas os números podem ser muito menores do que a realidade, já que as mulheres têm mais dificuldade para procurar ajuda ou denunciar abusos com os bloqueios de circulação impostos pela pandemia. (Com informações da Thomson Reuters Foundation)

