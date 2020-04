Notícias Os Poderes Legislativo e o Judiciário devolveram 150 milhões de reais aos cofres gaúchos, para reforçar o enfrentamento ao coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Dinheiro vem de cortes em orçamentos de órgãos como TJ-RS, TCE, MP e Assembleia Legislativa (foto). (Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo AL-RS)

Em transmissão ao vivo na tarde desta terça-feira (31), o governador gaúcho Eduardo Leite agradeceu aos Poderes Judiciário, Legislativo e órgãos autônomos pela devolução de R$ 150 milhões aos cofres do Executivo, para o enfrentamento ao coronavírus. Os recursos vêm de cortes em orçamentos da Assembleia Legislativa, TJ (Tribunal de Justiça), MP (Ministério Público), TCE (Tribunal de Contas do Estado) e Defensoria Pública.

Esses órgãos já vinham agindo em conjunto, por meio de um Conselho de Estado, desde o início da crise deflagrada pela chegada da doença ao território gaúcho – o primeiro diagnóstico positivo foi confirmado oficialmente no dia 10 de março e, desde então, já são mais de 300, incluindo quatro óbitos desde a semana passada. Leite ressaltou a ação integrada:

“Temos trabalhado em sintonia com estes órgãos, prestando contas e ao mesmo tempo contando com o apoio e observações deles para as nossas tomadas de decisões neste momento. Quero saudar o fato de que, para além desta coordenação de esforços, temos agora uma manifestação concreta em valores que serão economizados nos gastos destes outros Poderes e que viabilizarão mais recursos para o combate ao vírus no Rio Grande do Sul”.

Ele também mencionou a mobilização da comunidade, por meio de pessoas físicas e de empresas, aspecto que tem resultado na doação de EPIs (equipamentos de proteção individual) e outros itens para o envio a hospitais e serviços de saúde municípios.

Até agora, a Defesa Civil estadual (responsável pelo recebimento e coordenação da distribuição desses itens) contabilizou a chegada de quase 120 mil pares de luvas descartáveis, 2,7 mil unidades de máscaras descartáveis simples, 250 aventais de proteção e pelo menos 500 litros de álcool-gel.

“Essas doações significam um apoio muito importante da comunidade para pessoas e instituições que precisam desses materiais no momento”, ressaltou o governador, que também agradeceu ao Exército, que tem prestado apoio logístico na distribuição dos materiais.

Distribuição

Também nesta terça-feira, começou a distribuição de 35 mil litros de álcool líquido (70%) para cidades e hospitais da Região Sul do Estado. O lote se destina a ações de higienização em ambientes e superfícies, procedimento que está entre as principais armas de combate à Covid-19.

Conforme o Palácio Piratini, outros 35 mil litros do produto devem ser enviados já nesta quarta-feira (1º) para a cidade de Santa Rosa (Região Noroeste do Estado). O material foi produzido e envasado por profissionais do curso de Farmácia da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), evidenciando também o engajamento das instituições de ensino superior na mobilização de esforços contra a pandemia.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias