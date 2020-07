Brasil Os preços da gasolina e do diesel sobem novamente nos postos

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Segundo levantamento semanal da agência, o valor médio do litro da gasolina ao consumidor avançou 0,88%, a R$ 4,133. (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE)

Os preços da gasolina e do diesel voltaram a subir nos postos nesta semana passada, segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) .

De acordo com o levantamento semanal da ANP, o valor médio do litro da gasolina ao consumidor subiu 0,88%, a R$ 4,133. O preço do litro do diesel avançou 1,82%, para R$ 3,245. Foi o oitavo aumento seguido do preço da gasolina e do diesel nos postos. Já o litro do etanol permaneceu estável, a R$ 2,737, pela terceira semana seguida.

Os valores são uma média calculada pela ANP com dados coletados em postos em diversas cidades pelo país. Os preços, portanto, variam de acordo com a região. A alta dos preços dos combustíveis nos postos ocorre num momento em que os valores da gasolina e do diesel também sobem nas refinarias. Na quinta-feira (16), a Petrobras anunciou um aumento do preço da gasolina em 4% e do diesel em 6% nas refinarias, que começou a valer na sexta-feira (17).

Alterações

As novas especificações da gasolina foram definidas pela ANP, no mês de janeiro, visando a preencher as lacunas na legislação, que permitam que gasolinas de baixa qualidade sejam importadas ou produzidas. As novas regras definem uma massa específica mínima e um valor mínimo de octanagem RON (indicador para resistência e detonação de um motor). Segundo a estatal, a melhora na qualidade vai permitir a redução de 4% a 6% no consumo de gasolina por quilômetro rodado.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Alagoas (Sindicombustíveis-AL), James Thorp Neto, a chegada da nova gasolina é vista com bons olhos devido a seu alto padrão de qualidade. “O Sindicombustíveis de Alagoas vê com bons olhos a chegada dessa nova gasolina, uma vez que a sua qualidade será superior às demais. De acordo com especialistas, a nova gasolina será mais difícil, inclusive, de adulterar, já que traz padrões internacionais de qualidade”, disse o presidente.

Há, contudo, a expectativa de que com a chegada de uma gasolina de qualidade superior, o preço também se eleve, algo que, segundo o presidente, será compensado pelo maior rendimento do veículo. “Há uma expectativa do mercado que o preço de custo seja mais elevado, porém, ele será compensado pela qualidade do produto que proporcionará um maior rendimento aos carros. Por fim, lembramos que a gasolina com as novas especificações substituirá os tipos de gasolina existentes no mercado atualmente”, pontuou James Thorp Neto.

Segundo a Assessoria de Comunicação do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Alagoas (Sindicombustíveis-AL), o intuito da nova gasolina, nada mais é que aprimorar a qualidade, com mais energia e menos consumo, aumentando o desempenho e se adaptando às novas tecnologias de motores. Ela explicou também que, como essa será a única gasolina autorizada pela ANP, será a única opção para os motoristas.

