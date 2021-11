A nova cepa tem mutações do vírus inicial com potencial para torná-la mais transmissível a ponto de deixá-lo dominante: foi o caso da variante Delta, registrada primeiramente na Índia, que, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), reduziu a eficácia das vacinas em termos de transmissão do vírus para 40%.

Neste momento, os cientistas sul-africanos não têm certeza da eficácia das vacinas anti-covid existentes contra a nova forma do vírus.

A variante foi detectada na última semana com o aumento de infecções nas cidades de Pretória e Joanesburgo, capital e centro econômico da África do Sul. Já foram registrados casos em diversos países da Europa.

Sintomas leves

A médica sul-africana que fez o primeiro alerta sobre a variante ômicron do coronavírus citou sintomas leves em seus pacientes. Não há, ainda, informações consolidadas sobre a variante.

Angelique Coetzee disse, em entrevista ao jornal britânico “The Telegraph” neste domingo (28), que notou um aumento de pessoas jovens e saudáveis com sinais de fadiga em seu consultório.

“Os sintomas que eles apresentavam eram muito diferentes e mais leves dos que eu havia tratado antes”, afirmou a profissional da saúde.

Após testes que confirmaram a suspeita de covid-19, ela passou a reparar em sintomas que chamou “incomuns” para a infecção.

Além dos casos de cansaço e dores no corpo, Coetzee relatou uma criança de seis anos com batimentos cardíacos bastante acelerados para a idade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que vai precisar “de várias semanas” para compreender melhor esta nova variante do coronavírus.

Não há, até o momento, nenhuma certeza sobre sua gravidade e se ela apresenta resistência à vacinação – que é bastante baixa nos países do sul africano, onde foi identificada.

Na África do Sul, quase 24% da população está totalmente vacinada. Em Botsuana, menos de 20%. Já no Brasil, a situação é outra. Mais de 62% da população tomou as duas doses da vacina ou a dose única.