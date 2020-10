Rio Grande do Sul Os roubos de veículos no Rio Grande do Sul ficaram abaixo de 500 casos em setembro, pela primeira vez em 18 anos

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Estatística se baseia na comparação entre o nono mês do ano e o mesmo período em 2019. (Foto: EBC)

A sequência de reduções recordes nos indicadores criminais do Rio Grande do Sul ganhou em setembro um novo recorde: pela primeira vez desde 2002 (quando a Secretaria da Segurança Pública passou a registrar esse tipo de estatística), os roubos de veículos ficaram abaixo de 500 ocorrências por mês. Foram 496 registros, ou 39,8% a menos que os 824 do mesmo período de 2019.

“É como se durante os 30 dias de setembro apenas um veículo tivesse sido levado por criminosos em cada um dos municípios gaúchos, e mesmo assim ainda restaria uma cidade sem qualquer delito do tipo”, comparou o governo gaúcho ao divulgar o balanço, nesta terça-feira (13).

Já no que se refere ao pico de ocorrências por esse tipo de assalto no nono mês do ano (2.126, em setembro de 2015), a redução é de 77%, com 1.630 casos a menos.

O roubo de veículos, ao lado dos crimes violentos letais intencionais (CVLI) e do roubo a pedestre, compõe o grupo de indicadores fixos de avaliação nos 23 municípios priorizados pelo programa “RS Seguro”.

O Palácio Piratini admite que a retração na modalidade foi influenciada pelo contexto de medidas restritivas no âmbito do combate ao coronavírus, mas ressalva esse resultado foi alcançado justamente no mês de maior abertura, em que praticamente todas as atividades que estiveram limitadas no início da pandemia já haviam sido retomadas, algumas delas a pleno vapor.

“Essa queda histórica de setembro também contribuiu para aprofundar a diminuição no acumulado desde janeiro de 2020, na comparação com igual período do ano passado”, prossegue o texto anexado ao relatório. “A soma de ocorrências em nove meses baixou 24,6%, de 8.658 para 6.525, menor total para o intervalo desde 2002, que teve 6.389 roubos de veículos.”

“A marca atual é ainda mais expressiva quando se leva em conta o tamanho da frota no Estado”, acrescenta. “Nos últimos cinco anos, o número de veículos em circulação no Rio Grande do Sul cresceu 9%, de 6,4 milhões em 2016 para 7 milhões neste ano, conforme o Detran [Departamento Estadual de Trânsito (Detran].

A Secretaria da Segurança Pública também atribuiu a redução ao aumento do número de câmeras de videomonitoramento e cercamento eletrônico à disposição do CDDI (Departamento de Comando e Controle Integrado) do órgão estadual, chefiado pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior:

“Há um ano, o governo gaúcho assinou a ordem de implantação de 525 novas câmeras e 30 salas de monitoramento em 36 municípios. O investimento de R$ 18 milhões foi viabilizado com parte dos R$ 67 milhões repassados ao Rio Grande do Sul por meio de emenda parlamentar da bancada federal gaúcha no Congresso Nacional, com contrapartida de R$ 6,3 milhões do Executivo estadual”.

Homicídios também caíram

O mesmo boletim desta terça-feira define como inédita a redução dos homicídios ao longo de setembro. Conforme o Palácio Piratini, a quantidade de assassinatos caiu de 126 em setembro do ano passado para 103 (-18,3%) no mesmo mês de 2020, menor número para o período em toda a série histórica iniciada em 2002.

Com isso, também houve manutenção na queda no acumulado de mortes por esse motivo nos nove primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo intervalo em 2019. Na soma de vítimas entre janeiro e setembro, o total parcial baixou de 1.380 para 1.281 (-7,2%), menor número desde 2007, quando os homicídios chegaram a 1.271 nos nove primeiros meses do ano.

Outro crime contra a vida que acumula redução no Estado é o de latrocínio (roubo com morte). Entre janeiro e setembro do ano passado, foram 57 assaltos com desfecho fatal para a vítima, ao passo que o mesmo período de 2020 os registros desse tipo chegaram a 51 – uma queda de 10,5%. O total atual é o menor para o intervalo de nove meses desde 2009, que teve 45 ocorrências do tipo.

(Marcello Campos)

