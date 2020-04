Notícias Os shoppings de Porto Alegre ainda não têm data para voltar a funcionar normalmente

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Há quase um mês, estabelecimentos têm apenas operações parcais. (Foto: Divulgação)

Em mais uma reunião com representantes de diferentes setores para discutir medidas no âmbito ao enfrentamento à pandemia de coronavírus, nesta quarta-feira (15) o prefeito Nelson Marchezan Júnior conversou por videoconferência com empresários do segmento de shopping centers de Porto Alegre. Ele reiterou a importância das medidas restritivas aos estalebelecimentos do setor.

Sem prever datas, informou que ao menos até o final de abril serão mantidas as diretrizes contra aglomerações, responáveis pelo fechamento parcial desses centros de compras desde 18 de março. Também foram fornecidos dados sobre a situação epidemiológica da capital gaúcha e estrutura montada para enfrentar a pandemia, incluindo os esforçlos para organizar dos leitos hospitalares.

“Ao contrário de outras cidades, estamos controlando a contaminação e precisamos seguir com os cuidados de higiene e isolamento social”, frisou. “Este será um ano diferente para toda a sociedade. As relações pessoais e de negócios não serão mais as mesmas.”

Participações

Pelo lado da administração municipal, participaram da tele-reunião os secretários Bruno Miragem (Enfrentamento do Coronavírus), Christian Lemos (Relações Institucionais), Pablo Stürmer (Saúde), Natan Katz (adjunto de Saúde), bem como o vereador Mauro Roberto Pinheiro.

Representando os estabelecimentos, conversaram o coordenador regional da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), Eduardo Oltramari, i coordenador de Relações Institucionais da entidade; Daniel Rodrigues, o vice-presidente Corporativo da Multiplan Empreendimentos Imobiliários, Vander Giordano, e o superintendente da companhia, Marco Aurélio Jardim Neto.

Também se manifestaram dirigentes do Barra Shopping Sul, João Pessoa, Lindóia e Praia de Belas, bem como o vice-presidente da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), Claudio Luiz Zaffari, e o gerente-executivo da Pró Overseas Consultoria, Amélio Tazoniero Júnior.

(Marcello Campos)

