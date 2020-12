Geral No Rio de Janeiro, os shoppings e centros comerciais estão autorizados a funcionar 24 horas por dia

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o governador em exercício do Estado, Cláudio Castro, anunciaram novas medidas para conter o avanço dos casos de Covid-19. (Foto: Rogério Santana/Gov-RJ)

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o governador em exercício do Estado, Cláudio Castro, anunciaram na sexta-feira (4) novas medidas para conter o avanço dos casos de Covid-19 na cidade e no Estado. Entre as novas ações, os shoppings e centros comerciais da capital fluminense foram autorizados a funcionar 24 horas por dia, norma que já está valendo. A justificativa dos governantes é evitar, assim, aglomerações nos meios de transporte durante o período de compras para o Natal.

“Isso é para que as pessoas não tenham pressa, porque os shoppings e centros comerciais não vão fechar. O objetivo dessa medida é evitar acúmulo de pessoas nos meios de transporte”, afirmou Crivella. O prefeito informou também que as aulas presenciais nas escolas públicas municipais estão suspensas a partir desta segunda-feira (7).

O prefeito e o governador em exercício foram uníssonos no alerta à população e aos comerciantes e prestadores de serviços sobre a necessidade de envolvimento de todos no combate ao novo coronavírus. Crivella e Castro repetiram que a pandemia não acabou e fizeram apelos para que as pessoas evitem aglomerações, usem máscaras e higienizem bem as mãos. Segundo o governador em exercício, a luta conjunta do Estado e do Município contra a Covid-19 se baseia em quatro grandes pilares: transparência, abertura de leitos, fiscalização (que desde o fim de semana passado está mais rigorosa) e conscientização da população. Ele informou inclusive que uma campanha publicitária sobre o assunto começará na semana que vem.

“A pandemia não foi embora, vivemos um ano extremamente difícil, em que muitos tiveram prejuízos incalculáveis e muitos não conseguiram trabalhar. Precisamos que a cadeia produtiva se conscientize de que, para não haver retrocesso, temos que assumir nossas responsabilidades: distanciamento social, uso de máscara, sanitização. É um clamor que faço às empresas para que cuidem de seus funcionários e da população em geral”, disse Cláudio Castro.

Outra medida se refere à abertura de leitos contra a Covid-19. Crivella informou que a prefeitura vai abrir 220 novos leitos: 170 de enfermaria nos próximos 15 dias e 50 de UTI em até 21 dias. O governador em exercício citou a abertura, em todo o estado, de mais 386 leitos, sendo 314 de UTI.

Na capital, outra novidade anunciada por Crivella é de que, a partir desta semana que começa, todos os tomógrafos da rede municipal de saúde vão funcionar 24 horas por dia, com plantão permanente, em qualquer horário, para realização de exames de imagem, fundamentais para um diagnóstico rápido e preciso da Covid-19 e para o início precoce do tratamento. As cirurgias eletivas de baixa complexidade serão suspensas nos hospitais da rede municipal. As informações são da prefeitura do Rio de Janeiro.

