Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Atendimento ao público será retomado nesta quarta-feira. (Foto: Reprodução)

Atendendo aos termos previstos no acordo coletivo de trabalho dos comerciários, boa parte dos supermercados de Porto Alegre deve estar fechada nesta terça-feira de carnaval. O mesmo vale para o Mercado Público (Centro Histórico) e o Ceasa. Já as lojas de shopping centers e similares deverão seguir o horário de funcionamento estabelecido em cada unidade.

Uma das exceções anunciadas é a do Zaffari e Bourbon, que adotar um sistema diferenciado ao longo do dia. “Na terça-feira (25/2), as lojas localizadas em Porto Alegre e em Canoas operarão em horário de domingo, variando das 9h às 22h de acordo com cada unidade, e as lojas localizadas em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Passo Fundo e São Paulo funcionarão em horário normal”, detalha o site www.zaffari.com.br. Redes como a Pezzi também sinalizou adotar a mesma medida.

Conforme o Sindilojas, outros 800 estabelecimentos da capital gaúcha estão autorizados a operar normalmente, com uso de empregados. Os lojistas que optarem por abrir as portas de seus negócios terão que eles próprios atenderem aos clientes, sem recorrer a empregados. Na quarta-feira, a rotina será normal.

“A convenção coletiva dos comerciários proíbe o funcionamento de lojas em feriados com a utilização de empregados, salvo ajuste previsto em acordo com o sindicato dos empregados e com a assistência do Sindilojas. A abertura sem autorização implica a imposição de multas e proibição de abertura em feriados subsequentes”, detalha o site da entidade de classe. Também não haverá atendimento em bancos e agências dos Correios, a exemplo do que ocorreu nessa segunda-feira.

A exemplo do que tem feito nos últimos dias, o Sindec (Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre) promete intensificar a fiscalização do comércio para garantir o cumprimento dos direitos da categoria, assegurados no ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).

Equipes da entidade visitarão shoppings e lojas do Centro Histórico e outros bairros. Os fiscais podem ser contatados por meio de um plantão telefônico disponível para esclarecer dúvidas sobre a jornada ou encaminhar eventuais denúncias – o número é (51) 3254-5500.

Outros serviços

Na prefeitura, o atendimento à população será mantido até o meio-dia, com regime de plantão nos órgãos que desempenham serviços essenciais. O telefone geral 156 não sofrerá interrupção para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncia de vandalismo e outras demandas.

Da mesma forma, o Ceic (Centro Integrado de Comando da Cidade) continua em operação 24 horas por dia. O videomonitoramento, através de mais de mil câmeras, acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também opera no atendimento a situações de risco e emergência.

Na área da saúde, os prontos-atendimentos e hospitais do município, incluindo o HPS e o Samu (telefone 192), permanecem abertos durante todo o dia e noite. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. Já as unidades de saúde e farmácias distritais estarão fechadas. Confira os PA (prontos-atendimentos) que atendem em regime de 24 horas:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619).

Já a Guarda Municipal estará em parques e praças, além de atender escolas, postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações atende pelo telefone 153. Já o Disque-pichação devem ser acionado pelo telefone 153.

E para obter informações ou registrar reclamações e denúncias do Procon na Internet, basta acessar a página do órgão municipal a qualquer hora do dia, pelo site www.portoalegre.rs.gov.br. Para atendimento presencial, não haverá expediente.

(Marcello Campos)

