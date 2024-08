Política Os tentáculos de Davi Alcolumbre na Caixa Federal: senador aumenta influência em estatais

Além de ocupar vaga em conselho da Pré-Sal Petróleo S/A, chefe de gabinete do parlamentar é conselheira na Caixa.

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) espalha sua influência em empresas estatais por meio de sua chefe de gabinete, Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima. Além de integrar o Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), conforme informações da Coluna do Estadão, ela também está em outra grande empresa pública: a Caixa. Por meio da assessoria do senador, Paula ressaltou que é servidora pública e cumpre os critérios legais na nomeação nos cargos comissionados. A Caixa afirmou que a composição dos conselhos do banco e de suas subsidiárias segue os estatutos e é pautada pela governança.

O chefe de gabinete de Alcolumbre foi aprovada pelo Comitê de Pessoas do banco público, em 21 de maio deste ano, como integrante do Conselho Fiscal da Caixa Loterias S.A, o braço de apostas da empresa. A votação foi unânime. Formada em Psicologia, Ana Paula é especialista em orçamento público. Nos bastidores do Congresso, a servidora é apontada como a principal responsável pela gestão das emendas parlamentares do senador.

No ambiente político, porém, sua indicação ao conselho chamou atenção especialmente porque, entre as várias atribuições, a Caixa atua na operação e fiscalização dos convênios da União com prefeituras, inclusive aqueles que são financiados por emendas parlamentares. Embora a servidora esteja no braço segmentado das apostas.

Sobre o período de mandato de Ana Paula e o salário recebido por ela como integrante do Conselho, a estatal limitou-se a dizer que “as indicações para composição dos conselhos do banco e de suas subsidiárias seguem o disposto nos respectivos Estatutos Sociais e são pautadas pela governança”.

Até março de 2023, no entanto, os rendimentos dos integrantes do Conselho eram de R$ 59.870,16 por ano, ou R$ 4.989,18 ao mês. Como integrante do Conselho de Administração da PPSA, Ana Paula recebeu R$ 9.794,88 adicionais em junho deste ano.

O valor se soma a R$ 3.173,40 líquidos do gabinete de Alcolumbre no mesmo mês e mais R$ 27.576,27 recebidos da Câmara como servidora efetiva, além de R$ 1.393,11 em auxílios. Se o valor do Conselho Fiscal da Caixa Loterias continuar o mesmo, os rendimentos de Ana Paula chegam a R$ 46.896,84.

Por meio da assessoria de imprensa de Alcolumbre, Ana Paula disse: “Sou servidora pública concursada desde 1988 e recebo as remunerações dos cargos para os quais sou nomeada, respeitando todos os critérios legais, inclusive dos cargos comissionados que demandam muitas responsabilidades e atribuições”.

