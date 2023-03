Cinema Oscar 2023: Emily Blunt e Dwayne Johnson estarão entre apresentadores; veja lista

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

O comediante e apresentador Jimmy Kimmel será o anfitrião da cerimônia do Oscar pela terceira vez

Glenn Close, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Samuel L. Jackson e Ariana DeBose são alguns dos atores confirmados como apresentadores da 95.ª edição do Oscar, segundo informou nesta quinta-feira (2) a Academia de Hollywood. Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña e Donnie Yen completam a primeira lista de estrelas que participarão da cerimônia.

As demais personalidades serão anunciadas nos dias que antecedem a principal premiação do cinema internacional, que acontece no dia 12 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Recentemente, a organização do evento também confirmou a participação de Rihanna, que cantará a música Lift Me Up, do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre, Sofia Carson e Diane Warren interpretarão Applause, do filme Tell It Like a Woman.

David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu também se apresentarão na cerimônia com a música This Is a Life do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

O anfitrião será o comediante e apresentador Jimmy Kimmel. É sua terceira vez à frente da cerimônia.

Os filmes que despontam como favoritos ao Oscar de melhor filme são Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que recentemente ganhou o Prêmio do Sindicato de Produtores da América, Os Fabelmans, de Steven Spielberg após seu triunfo no Globo de Ouro, também como Nada de Novo no Front, de Edward Berger, que foi coroado no Bafta.

Na mesma categoria também aparecem obras de grande orçamento como os longas Top Gun: Maverick de Joseph Kosinski e Avatar: O Caminho da Água de James Cameron e filmes com menor projeção comercial como Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund, ou Entre Mulheres, da cineasta Sarah Polley.

A Academia de Hollywood quer que a 95.ª edição do Oscar seja a mais atrativa possível para que as pessoas esqueçam o polêmico tapa que Will Smith deu ao comediante Chris Rock por fazer uma piada sobre a alopecia de sua esposa, a atriz Jada Pinkett Smith, durante a cerimônia do ano passado.

Oscar 2023: Emily Blunt e Dwayne Johnson estarão entre apresentadores; veja lista