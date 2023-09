Inter Oscar no Inter? Presidente do clube gaúcho responde sobre chance de repatriar meia que está na China

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Oscar, de 32 anos, no ano passado chegou a ser especulado no Flamengo Foto: Divulgação Oscar, de 32 anos, no ano passado chegou a ser especulado no Flamengo (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos concedeu, nesta segunda-feira (11), uma entrevista e abordou diversos assuntos. Entre eles, o mandatário falou sobre o desejo do clube em repatriar o meia Oscar, ex-Chelsea. Desde 2017, o jogador está no Shanghai Port, da China.

Oscar, de 32 anos, no ano passado chegou a ser especulado no Flamengo e surgiu até uma foto nas redes dele com a camisa rubro-negra. A entrevista aconteceu no SportsCenter, da ESPN.

“Sem dúvida nenhuma o Oscar, e ele sabe disso, é um jogador que todas as vezes que se aventa a possibilidade, o Inter tem interesse. Jogador identificado e por ter a qualidade que tem. Esse é sempre um fator importante, mas ela [a negociação] tem limites e condições que muitas vezes não são possíveis. A gente tem o cuidado de não gerar expectativa e ela não ser concretizada, mas evidente que tem essa relação e a manifestação do clube ter o Oscar em algum momento, quem sabe. Seria um passo importante dentro do planejamento do Inter”, disse Alessandro Barcellos.

Oscar atuou no Inter entre 2010 e 2012, conquistando dois títulos do Campeonato Gaúcho e uma Sul-Americana.

Comissão técnica

Segundo o presidente, a troca aconteceu porque o Colorado tinha resultado, mas não tinha desempenho. O contexto do futebol fez com que o presidente do Inter tomasse a decisão pensando no jogo contra o River. Para o mandatário, a troca foi acertada e resultou na confiança do torcedor.

O jogo contra o River foi um divisor de águas importante na confiança. Não só dos jogadores, essa vitória trouxe confiança para os torcedores.

