Cultura Ospa apresenta Eroica, de Beethoven, no último espetáculo de 2020

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Sob regência de Evandro Matté, última edição tem obra disruptiva do expoente Romântico, que completa 250 anos. Foto: Divulgação/Ospa Sob regência de Evandro Matté, última edição tem obra disruptiva do expoente Romântico, que completa 250 anos. (Foto: Divulgação/Ospa) Foto: Divulgação/Ospa

Na semana em que Ludwig van Beethoven (1770-1827) completa 250 anos, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) homenageia o compositor alemão com uma das obras que revolucionou a história da música de concerto. Neste sábado (19), às 17h, a Orquestra executa a Sinfonia nº 3 – ‘‘Eroica’’ – composição inicialmente dedicada a Napoleão Bonaparte que rompe com o modelo Clássico e que propõe os primeiros elementos do Romantismo. O maestro Evandro Matté, diretor artístico da Sinfônica, conduz os músicos na 34ª edição do Ospa Live, para o concerto de encerramento da Temporada Artística 2020. A apresentação é transmitida ao vivo, pelo canal do YouTube da Orquestra, pelo canal do YouTube do BRDE e pela plataforma #CulturaEmCasa, diretamente da Casa da OSPA. O espetáculo é realizado junto ao BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Sobre o Repertório

Sinfonia nº 3 – ‘‘Eroica’’ é a primeira grande ruptura de Beethoven em sua trajetória musical. Maior que todas as sinfonias compostas até o período, a obra dissocia-se do modelo Clássico vienense ao lançar mão de contrastes, modulações e volume. Os elementos são o primeiro passo para o Romantismo, que tem como representantes alguns dos maiores músicos da história, como Schubert, Schumann e Brahms.

O caráter histórico da peça também se faz presente em sua elaboração. A composição foi dedicada ao general Napoleão Bonaparte, por quem o compositor nutria profunda admiração. Pretendia-se, assim, homenagear os ideais republicanos propostos na Revolução Francesa. Ao Bonaparte coroar-se imperador, Beethoven, frustrado, rasurou a partitura e nomeou-a Sinfonia Eroica.

Sobre o Ospa Live

Projeto online da Ospa, busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e convidados realizam apresentações, em grupos reduzidos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da Ospa. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da Orquestra, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Sobre a Ospa

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria de Estado da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Fraport Brasil. Os apoiadores da Temporada Artística são Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Sobre a plataforma #Cultura EmCasa

A plataforma #CulturaEmCasa foi lançada no dia 20 de abril. Seu objetivo é ampliar o acesso da população a conteúdos culturais de qualidade, 100% gratuito. Nos seis primeiros meses, registrou cerca de 2 milhões de visualizações e 1,5 mil conteúdos disponibilizados. O conteúdo é gerado pelas instituições culturais vinculadas à Secretaria, por instituições parceiras e por artistas e produtores culturais independentes, que são remunerados pelo licenciamento. Trata-se, portanto, de um instrumento de geração de renda e oportunidades para o setor cultural e criativo de São Paulo.

Ospa Live

Concerto de Encerramento da Temporada Artística 2020 – Beethoven 250 anos

Quando: 19 de dezembro de 2020, às 17h

Onde: Ao vivo, pelo canal do YouTube da Ospa

Programa

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonia nº 3 (Eroica), Op. 55

I. Allegro con Brio

II. Marcia Funebre: Adagio Assai

III. Scherzo: Allegro Vivace

IV. Finale: Allegro Molto

Apresentação

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre;

Evandro Matté (maestro e diretor artístico).

