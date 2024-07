Mundo Otan afirma que a China é “facilitadora decisiva” da Rússia na invasão à Ucrânia

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Otan acusa China de abastecer Rússia em ataques contra a Ucrânia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Líderes da Aliança do Atlântico Norte (Otan) afirmaram que a China é um “facilitador decisivo” da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A declaração conjunta marca o tom mais contundente da Otan sobre o papel da China numa guerra que mobilizou o bloco de 75 anos, que celebrou o seu aniversário esta semana numa cúpula de líderes de três dias em Washington, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A parceria “sem limites” da China com a Rússia e o seu “apoio em larga escala à base industrial de defesa da Rússia” permitem a Moscou travar a sua guerra, afirma o comunicado dos líderes, enquanto insta Pequim a “cessar todo o apoio material e político ao esforço de guerra da Rússia”.

Os líderes dos EUA e da Europa acusaram nos últimos meses a China de reforçar o setor de defesa da Rússia com a exportação de bens de dupla utilização. Pequim negou o fornecimento de armamento e afirma que mantém controles rigorosos sobre esses produtos. Também reiteraram o seu desconforto anterior sobre o que chamaram de “atividades cibernéticas e híbridas maliciosas” de Pequim, incluindo a desinformação, e a “rápida” expansão do arsenal nuclear.

A declaração dos líderes da Otan na última quarta-feira (10) ocorre num momento em que a aliança de 32 membros – historicamente focada na segurança na América do Norte e na Europa – aumentou nos últimos anos o seu envolvimento com os aliados dos EUA na Ásia e viu cada vez mais a sua segurança como ligada à região, mesmo como membro os países seguiram políticas divergentes em relação à China.

Resposta chinesa

A China considerou a declaração da Otan como “cheia de mentalidade de Guerra Fria e retórica beligerante” e disse que era “provocativa com mentiras e difamações óbvias”.

“A China não é a criadora da crise na Ucrânia. A posição da China em relação à Ucrânia é aberta e honesta. Nosso objetivo é promover negociações de paz e buscar uma solução política”, disse um comunicado da sua missão na União Europeia.

A declaração chinesa também reiterou a posição de Pequim de que nunca forneceu armas letais no conflito e tem rigorosos controle de exportação de dupla utilização, defendendo o seu comércio com a Rússia como “normal”.

China e Rússia

Pequim aprofundou os laços políticos, econômicos e militares com Moscou desde que o presidente Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping declararam em fevereiro de 2022 uma parceria “sem limites” – e a sua oposição partilhada ao que disseram ser a expansão da Otan – durante a visita do líder russo ao capital chinesa, semanas antes da sua invasão em grande escala da Ucrânia.

A China ultrapassou a União Europeia para se tornar o principal parceiro comercial da Rússia, oferecendo salvaguardas essenciais à sua economia, que foi fortemente sancionada na sequência da invasão, enquanto os dois vizinhos com armas nucleares continuaram a realizar exercícios militares conjuntos.

Entretanto, a China reivindicou neutralidade na guerra e procurou posicionar-se como um potencial mediador da paz, mesmo quando os líderes dos EUA e da Europa se tornaram cada vez mais alarmados com o que dizem ser o apoio de Pequim a Moscou através do seu apoio econômico e diplomático, bem como o fornecimento de bens de dupla utilização.

Foco na Ásia

A declaração dos líderes da Otan é o passo mais recente no que tem sido o endurecimento gradual do tom do bloco em relação à China nos últimos anos.

Os líderes da Otan mencionaram pela primeira vez a necessidade de abordar conjuntamente as “oportunidades e desafios” colocados pela China numa declaração de 2019, antes de passarem a referir-se aos “desafios sistêmicos” que o país coloca em 2021.

Essa mudança veio acompanhada de um maior foco da política dos EUA no Indo-Pacífico, no meio de uma rivalidade cada vez mais profunda com Pequim, à medida que a China, sob a liderança de Xi, tem se tornado cada vez mais agressiva na região e na sua política externa mais ampla.

A atenção da Otan na Ásia também foi acelerada ao longo dos últimos dois anos e meio pelo endurecimento das divisões geopolíticas na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia e do estreitamento do relacionamento do Kremlin não só com a China, mas também com a Coreia do Norte e o Irã.

Pequim tem observado com cautela o crescimento do envolvimento da Otan com outras potências na Ásia-Pacífico. A China é amplamente vista pelos observadores como tendo esperança de ser a força dominante na região e de recuar na presença dos EUA no país, à medida que Washington reforça as suas parcerias e interesses de segurança de longa data no Indo-Pacífico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/otan-afirma-que-a-china-e-facilitadora-decisiva-da-russia-na-invasao-a-ucrania/

Otan afirma que a China é “facilitadora decisiva” da Rússia na invasão à Ucrânia

2024-07-13