Mundo Otan anuncia doação de mais armas pesadas para a Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que o momento atual da guerra é decisivo Foto: Divulgação secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que o momento atual da guerra é decisivo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Otan anunciou neste domingo (15) que fornecerá à Ucrânia mais armas pesadas produzidas em países ocidentais. Enquanto isso, na própria Ucrânia, equipes de resgate trabalham para encontrar sobreviventes entre as ruínas de um prédio em Dnipro, no Leste da Ucrânia, atingido no sábado por um ataque que matou pelo menos 30 pessoas.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que o momento atual da guerra é decisivo, e que por isso a Ucrânia pode esperar mais armas pesadas, em resposta aos constantes pedidos de Kiev a seus aliados por veículos, artilharia e mísseis.

“Estamos em uma fase decisiva da guerra. Portanto, é importante darmos à Ucrânia as armas de que ela precisa”, afirmou ao jornal alemão Handelsblatt. “As recentes promessas de equipamento de guerra pesada são importantes, e espero mais no futuro próximo.” As declarações acontecem antes de uma reunião nesta semana de um grupo que coordena o fornecimento de armas pa Kiev.

Equívocos

Stoltenberg também disse que Putin baseou a ofensiva em graves equívocos de avaliação: “Vimos seus erros, sua falta de confiança, os problemas de liderança, o equipamento ruim”, disse ele. Putin, no entanto, demonstrou otimismo neste domingo. Nesta semana, o Ministério da Defesa russo anunciou haver “completado a libertação de Soledar”, um posto de mineração onde moravam 10 mil pessoas antes da guerra no Leste.

