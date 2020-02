Acontece Outback divulga resultado anual e cresce 5,8% em 2019

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

A Bloomin’ Brands Inc. anunciou o balanço global de resultado do quarto trimestre e do último ano fiscal da empresa, encerrados em dezembro do ano passado. De acordo com os dados, aqui no Brasil, o Outback Steakhouse, uma das marcas da companhia, aumentou em 4,9% as vendas da sua operação só no último trimestre, em comparação com o mesmo período anterior. Com o desempenho, a filial da companhia no país impulsionou o lucro líquido global no período, que foi de US$ 28 milhões, um aumento de 157%.

No acumulado do ano, o desempenho foi ainda melhor. Isso porque as vendas da rede de restaurante cresceram 5,8% no Brasil em 2019. Além disso, o número de clientes da marca no país foi 8,2% maior no último trimestre, alcance maior do que a média global que ficou em 0,6%. Já o ticket médio gasto pelos consumidores nos restaurantes aumentou em 1,8% no último ano aqui no Brasil.

Vale ressaltar que, os dados informados consideram as unidades com, no mínimo, 18 meses de funcionamento. Nesse caso, as informações são referentes aos 99 restaurantes da marca no Brasil, mesmo que, no momento, a empresa já possua 103 lojas em todas as cinco regiões do território brasileiro.

