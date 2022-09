Porto Alegre Outubro Rosa: Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, promove ação voltada às mulheres

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

O HMIPV é um hospital 100% SUS de contexto estadual, já que 45% dos atendimentos são reservados a pacientes do interior. Foto: Cristine Rochol/PMPA O HMIPV é um hospital 100% SUS de contexto estadual, já que 45% dos atendimentos são reservados a pacientes do interior. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Médicos e enfermeiros do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) estarão à disposição do público feminino na próxima semana, motivados pela campanha Outubro Rosa. Com início nesta segunda-feira (3), das 8h às 12h e das 13h às 17h, a ação prevê entrega de material informativo, orientações de saúde, atendimento individualizado para pacientes com queixas mamárias específicas e realização de mamografias e ecografias em pacientes selecionados que estiverem com exames em atraso.

A programação ocorre até as 12h da próxima sexta-feira (7), em estande colocado em frente ao hospital, na avenida Independência, 661. Conforme a chefia médica do Serviço de Diagnóstico por Imagem do hospital, Gabriela David de Toledo, o HMIPV é o único serviço próprio da prefeitura no atendimento de mastologia e radiologia mamária, recebendo pacientes das unidades de saúde da Capital e de outras cidades. “Esta ação pretende divulgar da importância dos exames de mama e do diagnóstico precoce, ampliando as chances de cura”, afirma.

Administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o HMIPV é um hospital 100% SUS de contexto estadual, já que 45% dos atendimentos são reservados a pacientes do interior, via regulação estadual. “Sua missão é prestar atendimento hospitalar na área materno-infantil e de saúde mental com ênfase na atenção à violência e vulnerabilidade, bem como em cirurgias de alta complexidade em ginecologia, cirurgia geral e neurocirurgia pediátrica”, destaca o diretor-geral, Cincinato Fernandes.

A ação conta com apoio da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI).

