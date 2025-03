Economia Ovo fica 15% mais caro em um mês

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Em nota, a ABPA acrescentou que o custo com embalagens aumentou "mais de 100%" nos últimos oito meses.

O ovo ficou 15% mais caro nos supermercados em fevereiro e o valor subiu 16,42% na comparação com o mesmo mês em 2024, aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No atacado, o alimento já havia registrado uma alta de mais de 40% no mesmo mês em diversas regiões produtoras do país, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea – Esalq/USP).

Especialistas dizem que o aumento é impulsionado pelo custo do milho, calor intenso e demanda aquecida na Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Nesse período, os católicos costumam diminuir o consumo de carne vermelha.

No dia 20 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a situação do preço do ovo, ao dar entrevista sobre a inflação dos alimentos.

“Eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que está R$ 40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. Vamos ter que fazer reunião com atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo”, disse o presidente.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), é normal que o preço do ovo aumente antes e durante a quaresma, já que, nesse período, “há uma substituição do consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos”.

Tabatha Lacerda, diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil (IOB), diz que isso, de fato, costuma acontecer, mas que a alta de preço pré-Quaresma veio um pouco antes do esperado.

“O efeito da Quaresma demora um pouco para aparecer, então foi uma surpresa”, comenta Tabatha. O IOB é uma organização sem fins lucrativos mantida por empresas e associações do setor.

Para a diretora da instituição, um dos principais motivos que explica a alta recente é o avanço do custo de produção. “O milho, por exemplo, já aumentou 30% desde julho de 2024. E a alimentação das galinhas é feita, basicamente, com milho”, diz Tabatha.

Em nota, a ABPA acrescentou que o custo com embalagens aumentou “mais de 100%” nos últimos oito meses, e que as temperaturas em níveis históricos “têm impacto direto na produtividade das aves”.

Segundo o Cepea, outro fator importante para o encarecimento é a baixa disponibilidade de ovos para venda.

