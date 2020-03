Celebridades Pabllo Vittar adianta lançamento de álbum após vazamento: “Espero que queime no fogo do inferno”

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Cantora falou sobre vazamento de "111" Foto: Instagram/pabllovittar Cantora falou sobre vazamento de "111". (Foto: Instagram/pabllovittar) Foto: Instagram/pabllovittar

Pabllo Vittar foi surpreendida ao ter algumas músicas de segundo álbum da carreira, 111, vazadas nas redes sociais. Nesta terça-feira (24), a cantora decidiu lançar oficialmente o disco e falou sobre o ocorrido no Twitter.

“Já passei por tantas coisas, não vai ser um vazamento que vai me abalar! o 111 Álbum sai nesta terça-feira”, disse ela. “E quem vazou eu espero do fundo do meu coração que queime no fogo do inferno”, acrescentou.

Em nota, a assessoria de Pabllo confirmou que o adiantamento foi confirmado por causa do vazamento. O álbum traz parceria com Thalía em Tímida , Jerry Smith em Clima Quente, Ivete Sangalo em “Lovezinho”, além de “Rajadão”, “Salvaje” e das canções já lançadas no ano passado como “Amor de Que”, “Parabéns”, “Ponte Perra” e “Flash Pose”.

