Política Pablo Marçal registra queixa contra Datena e exige seguranças em debates

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

O Hospital Sírio-Libanês, para onde Marçal foi levado, não recebeu autorização da equipe do candidato para divulgar boletins médicos. (Foto: Reprodução/Instagram)

A equipe de Pablo Marçal, do PRTB, registrou um boletim de ocorrência contra José Luiz Datena, do PSDB, por lesão corporal e injúria. Na noite de domingo (15) o apresentador agrediu o empresário com uma cadeira no debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Cultura.

Durante o debate, a temperatura subiu após o candidato do PRTB citar uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador e perguntar quando Datena iria abandonar a candidatura e parar com o que ele chamou de “palhaçada”.

Datena acusou Marçal de estar fazendo acusações e calúnias contra ele e que a denúncia havia sido arquivada pelo Ministério Público. O candidato do PSDB mencionou ainda que a morte da sogra por AVC foi provocada por esse fato.

Após a agressão, o debate foi interrompido temporariamente e Datena foi expulso. Marçal também deixou o programa. Ele saiu de ambulância, sendo encaminhado para o hospital Sírio Libanês. O hospital não divulgou boletins médicos por falta de autorização do candidato.

A agenda de Marçal dessa segunda-feira (16) foi cancelada. A assessoria do candidato disse que exigirá a presença de seguranças no estúdio para os próximos debates entre os postulantes à prefeitura.

Em entrevista à TV Cultura, Datena disse que respondeu as provocações de Pablo Marçal e que o adversário “mereceu o que aconteceu”.

Em nota, a TV Cultura diz que lamenta o episódio e que foram seguidas todas as regras estabelecidas previamente, como a manutenção do debate com os outros candidatos, e a expulsão de Datena.

