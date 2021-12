Rio Grande do Sul Pagamento antecipado do IPVA de 2022 com descontos e prazos maiores começa nesta quarta no RS

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Devem pagar o tributo os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003 Foto: Divulgação/Sefaz Devem pagar o tributo os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003. (Foto: Divulgação/Sefaz) Foto: Divulgação/Sefaz

O IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2022 pode ser pago, a partir desta quarta-feira (15), com desconto pela antecipação no Rio Grande do Sul.

Neste ano, o governo ampliou o desconto para pagamento antecipado de 3% para até 10% e dobrou o prazo de parcelamento de três para seis meses. As consultas podem ser feitas no site www.ipva.rs.gov.br ou no aplicativo IPVA RS para dispositivos móveis, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.

Quem quitar o tributo até 30 de dezembro terá desconto de 10% e não incorrerá na variação da UPF/RS (que pelos índices inflacionários também deve ficar em 10%), gerando uma redução potencial de 20%, conforme o governo.

As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de Bom Motorista e do Bom Cidadão. Pagando antecipadamente neste mês e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução de 34,63% sobre o valor total do IPVA.

Em 2022, há desconto maior também para quitação em janeiro, fevereiro ou março. O proprietário do veículo que pagar o IPVA até 31 de janeiro tem 10% de desconto. Se pagar até 25 de fevereiro, a redução é de 6%. Quitando até 31 de março, o desconto chega a 3%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF.

Além dos abatimentos pela antecipação, os proprietários também podem obter os descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, se tiverem direito, que acumularão, nesse caso, abatimentos máximos de 28% (janeiro), 24,8% (fevereiro) e 22,4% (março).

Se o proprietário optar pelo parcelamento em seis vezes, também terá o respectivo desconto nas parcelas de janeiro, fevereiro e março. Mas, para isso, precisa aderir ao parcelamento ainda em janeiro.

Pix e bancos

A Receita Estadual adotou o Pix como uma das formas de pagamento do tributo. Basta o cidadão consultar no site ou no aplicativo do IPVA/RS, no qual será gerado o QR Code a cada mês.

Para pagar presencialmente, basta ir até agências do Banrisul, Sicredi ou Banco do Brasil. Também é possível pagar usando os aplicativos desses bancos. Assim como nos anos anteriores, apresentando o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) é possível pagar também as taxas de licenciamento e multas.

Com o Pix, não será mais possível o pagamento por cheque no Banrisul. Diante da impossibilidade de homologar a tempo o convênio com a Caixa, temporariamente as agências lotéricas estão com a arrecadação do IPVA suspensa, informou o governo.

