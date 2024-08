Brasil Pagamento de aposentados e pensionistas do INSS referente a agosto começa nesta segunda-feira

25 de agosto de 2024

Os aposentados e os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começarão a receber nesta segunda-feira (26) os benefícios referentes à folha de agosto. Os primeiros a terem o depósito em conta serão os que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412). Esses beneficiários têm o crédito feito entre os últimos cinco dias úteis do mês corrente e os cinco primeiros dias úteis do mês seguinte, sempre para um grupo por dia.

O pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Para quem ganha acima do piso nacional, os depósitos terão início no dia 2 de setembro, ou seja, nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte, sempre para dois grupos por dia. Confira abaixo o calendário de todos os beneficiários, que se estenderá até 6 de setembro.

O INSS paga, mensalmente, 40.438.430 benefícios previdenciários e assistenciais. Desse total, 34.303.049 previdenciários e 6.135.381 são assistenciais. O extrato de pagamentos já está disponível no site ou no aplicativo Meu INSS. Após fazer o login na tela inicial, basta clicar na opção “Extrato de Pagamento”, na qual é possível ter acesso a todos detalhes sobre o pagamento do benefício.

Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Fraudes no INSS

Um servidor do INSS investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de corrupção foi afastado do trabalho pela Justiça, na última sexta-feira (23), com a deflagração da Operação Hoplias no Rio Grande do Norte. Segundo a PF, a investigação visa combater um suposto esquema de corrupção promovido pelo servidor público da Previdência Social no Rio Grande do Norte, com a participação de agentes de crédito.

Durante as investigações, a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários e a Inteligência Previdenciária teria encontrado irregularidades praticadas pelo grupo criminoso em diversos benefícios. De acordo com a PF, o servidor investigado, “que gozava de grande prestígio e confiança perante a autarquia”, seria responsável por alterar dados nos sistemas informáticos da previdência para praticar fraudes, como viabilizar concessões indevidas de empréstimos consignados, desbloqueios de benefícios e até mesmo geração de créditos retroativos.

Ele teria agido com a participação de agentes de crédito que atuavam como intermediários. Em alguns casos, segundo a PF, ele agia sozinho.

“As investigações apontam que o servidor afastado também agia sozinho e sem intermediários exigindo pagamento diretamente aos beneficiários para que cumprisse seu dever de ofício, fazendo de seu cargo público um verdadeiro balcão de negócios”, informou a corporação.

Pagamento de aposentados e pensionistas do INSS referente a agosto começa nesta segunda-feira

