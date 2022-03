Porto Alegre Pagamento parcelado do IPTU de Porto Alegre começa nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











As guias com a primeira parcela já foram entregues pelos correios Foto: Maria Ana Krack/PMPA As guias com a primeira parcela já foram entregues pelos correios (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU 2022 poderão quitar a dívida em até dez vezes, com o primeiro vencimento nesta terça-feira (08). As guias com a primeira parcela já foram entregues pelos correios.

A partir de agora, a prefeitura não enviará mais as guias, e o contribuinte deverá acessar o documento pelo site ou solicitar o envio por e-mail, ou ainda autorizar o débito em conta.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a iniciativa visa a dar autonomia aos contribuintes para que efetuem o pagamento do tributo de forma mais ágil, sem depender da entrega das guias pelos correios.

“As guias do IPTU serão totalmente digitais. Para quem ainda não está cadastrado para receber o documento por e-mail, a prefeitura encaminhou pelos correios somente a guia com vencimento em 8 de março”, disse o secretário.

Em fevereiro, foram encaminhadas 231 mil guias pelos Correios com a primeira parcela. Ao efetuar o pagamento, o contribuinte adere ao parcelamento em até 10 vezes e poderá solicitar o envio das próximas guias por e-mail ou obter o documento, mês a mês, pelo site do IPTU.

Este ano, a Receita Municipal encaminhou junto com a guia do IPTU uma carta explicando a mudança e indicando ao contribuinte todas as informações para obtenção das guias e realização do pagamento no prazo de vencimento das parcelas.

Site IPTU

O documento de arrecadação pode ser acessado no site, mediante informação da inscrição do imóvel e também o CPF/CNPJ do proprietário. Caso não saiba o número da inscrição, pode fazer a emissão da guia informando o CPF/CNPJ e também o número e unidade do imóvel.

Para obter o código para débito em conta basta acessar o link e informar a inscrição do imóvel. Após, cadastrar o código no banco (internet banking, APP ou presencialmente apresentando o formulário). Outra opção é solicitar o recebimento das guias por e-mail.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre