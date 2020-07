Economia Pagamentos com cartões por aproximação são alternativas para evitar o coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

No caso do pagamento por aproximação de celulares, o risco de contaminação é muito baixo Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil No caso do pagamento por aproximação de celulares, o risco de contaminação é muito baixo. (Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil) Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

Durante a pandemia do novo coronavírus, uma das formas de prevenção é evitar o contato com superfícies que possam estar contaminadas. Uma ação nesse sentido tem sido substituir os cartões que precisam de inserção nas máquinas de pagamento por outros mecanismos que efetivem a transação apenas por aproximação.

A Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) tem visto uma ampliação do emprego desse recurso. A entidade ainda não possui dados sobre o uso do mecanismo durante o período da pandemia, mas, segundo os associados, houve um crescimento da modalidade entre correntistas.

Na avaliação do diretor-executivo da entidade, Ricardo Vieira, essa ferramenta já vinha ganhando espaço, mas a pandemia contribuiu para o aumento. “Ela vem crescendo por diversos fatores. Estamos conseguindo convencer vários segmentos da importância da aceitação. Tem linha de ônibus em São Paulo, metrô no Rio , pedágios em São Paulo. Mas a pandemia incentiva esse tipo de uso porque fica com mais higiene, não há contato com máquina”, destacou.

Segundo Vieira, a tendência é de que essa modalidade de pagamento seja adotada, a cada dia, por um número maior de pessoas no País e fique como legado do momento atual. “Acreditamos que vai continuar crescendo muito fortemente porque, no mundo pós-pandemia, vamos acabar incorporando hábitos adquiridos neste período”, disse.

Um desafio, no entanto, ainda é a necessidade de digitação, que demanda o contato com a máquina. Instituições passaram a liberar do procedimento compras de até R$ 50. A partir do início deste mês, o limite foi elevado para R$ 100.

Para o médico infectologista Hemerson Luz, o emprego desse tipo de cartão contribui para evitar formas de contaminação. Ele lembra que o novo coronavírus é transmitido por gotículas no ar ou em superfícies, e máquinas de cartão são um exemplo de objetos que podem causar a contaminação.

“A máquina de cartão é uma superfície potencialmente contaminável. Alguém que tossiu e tocou nela pode contaminar. Isso pode infectar outra pessoa. Quando se evita o contato físico com o objeto, se considerada superfície contaminada, ela pode ajudar”, explicou.

Luz acrescenta que a ação de lojistas, como envolver com plástico as máquinas, também é importante, pois facilita a higienização, uma vez que para uma parte das compras ainda é preciso digitar a senha. Por isso, é importante buscar equipamentos com esse tipo de proteção.

No caso do pagamento por aproximação de celulares, o risco de contaminação é “muito baixo”, conforme o especialista. Mas, mesmo assim, é importante também manter a higienização do aparelho.

“O celular é considerado objeto contaminado antes da pandemia, por bactérias, micro-organismos diversos. Já deve ser preocupação a rotina de limpeza. Algumas pessoas têm passado filme. Estabelecendo rotina de limpeza, diminui a possibilidade de contágio”, ressaltou.

