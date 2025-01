Política “Pago 1 milhão se o ministro da Fazenda provar ajuda de marqueteiro de Bolsonaro em vídeo sobre o Pix”, diz o deputado federal Nikolas Ferreira

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na gravação compartilhada na terça-feira (14), o congressista diz que o governo quer monitorar profissionais informais como se fossem “grandes sonegadores”. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) desafiou na noite de sexta-feira (17) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a provar que ele teve ajuda de Jair Bolsonaro (PL) e do marqueteiro Duda Lima, que fez a campanha do ex-presidente em 2022, para elaborar o vídeo antifiscalização do Pix, que já soma mais de 315 milhões de visualizações no Instagram.

O chefe da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à CNN Brasil: “Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nikolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro”.

Por meio de seu perfil no X (ex-Twitter), Nikolas disse que pagará R$ 1 milhão a Haddad caso o ministro prove que o marqueteiro do PL (Partido Liberal) e Bolsonaro estão “por atrás do vídeo”.

“Se Haddad provar que o marketeiro do PL me ajudou e o Bolsonaro está por atrás do vídeo, eu pago 1 milhão pra ele. Mas se não, ele faz pra mim. No pix, é claro. Topa, Haddad?”, escreveu o político mineiro no X (antigo Twitter).

Haddad ainda afirmou que Bolsonaro tem “bronca” do Fisco por causa das “rachadinhas” e das joias sauditas. “Eles [os Bolsonaro] não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos, que são tomados a mais de 20 anos, para combate ao crime organizado, ao crime cibernético, à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, do Uber […] Quiseram vender a tese de que a Receita, com os poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio”, afirmou.

Na quarta-feira (15), o governo voltou atrás e decidiu derrubar a instrução normativa que aumentava a fiscalização sobre transferências acima de R$ 5.000 do Pix de pessoas físicas, conforme anunciado pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

O recuo se deu depois de uma forte oposição à medida. Nas redes sociais, o congressista mineiro, que ultrapassou Lula em número de seguidores no Instagram, liderou o movimento antifiscalização.

No vídeo viral, Nikolas Ferreira afirma que o governo quer monitorar trabalhadores informais como se fossem “grandes sonegadores”. As informações são do site Poder360.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pago-1-milhao-se-o-ministro-da-fazenda-provar-ajuda-de-marqueteiro-de-bolsonaro-em-video-sobre-o-pix-diz-o-deputado-federal-nikolas-ferreira/

“Pago 1 milhão se o ministro da Fazenda provar ajuda de marqueteiro de Bolsonaro em vídeo sobre o Pix”, diz o deputado federal Nikolas Ferreira

2025-01-19