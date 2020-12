Últimas Pai do ator Marcio Garcia morre em decorrência da Covid-19

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Marcio Garcia com o pai, Carlos Alberto. Foto: Reprodução/Instagram Marcio Garcia com o pai, Carlos Alberto. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O pai do ator Marcio Garcia morreu na noite de sexta-feira (18) por complicações da Covid-19. Carlos Alberto Machado Tavares, de 77 anos, estava entubado em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no hospital da Unimed em Juiz de Fora, Minas Gerais. O ator compartilhou a notícia com seus seguidores no Instagram.

“Às vezes, não entendemos os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas Ele é misericordioso, sábio e sempre age da maneira certa. Descanse em paz meu pai. Gratidão a cada um de vocês”, escreveu Garcia.

“Ele sempre foi exemplo para todos nós. Sempre com uma palavra amiga, responsável. O melhor conselheiro que eu já tive”, afirmou, emocionado.

Carlos Alberto estava internado havia quase um mês no hospital. Marcio Garcia descreveu o pai como uma pessoa justa, íntegra, amiga e exemplo para os filhos, netos e amigos. “Melhor conselheiro que eu já tive e que vou ter, com certeza”, relatou.

Segundo Marcio Garcia, que o pai vinha sofrendo muito fisicamente em decorrência do coronavírus. Durante a internação, Carlos chegou a sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral), que comprometeu os movimentos do lado esquerdo do corpo dele e que precisou ser entubado novamente.

O ator já tinha comentado sobre a internação do pai no Instagram no mês passado, quando pediu aos fãs e seguidores orações. Ele admitiu ainda que não acreditava na gravidade da doença. “Acho que muita gente passa por isso até ter um caso muito próximo como estou tendo agora com o meu pai”, disse o artista.

“Não deixem o medo dominar vocês, mas cuidem-se. Usem máscara, evitem sair, evitem aglomeração, e cuidem-se muito, protejam-se, tá bom?”, alertou.

