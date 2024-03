Política Pai do tenente-coronel Mauro Cid deixa a Polícia Federal após 2h30 de depoimento

26 de março de 2024

Lourena Cid era o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos. Foto: Reprodução General Mauro Lourena Cid foi ouvido no caso das vendas das joias sauditas presenteadas ao Estado brasileiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O general da reserva Mauro Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, dexiou a sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, na tarde desta terça-feira (26), após 2h30 de depoimento.

Lourena Cid foi chamado para falar no inquérito que investiga a venda de joias sauditas dadas ao governo brasileiro no mandato de Jair Bolsonaro. A venda ocorreu nos Estados Unidos.

O ex-presidente ganhou joias e presentes milionários no exercício do mandato, e investigações da PF mostram que os itens começaram a ser negociados nos EUA em junho de 2022. Entre elas estava um kit de joias composto por um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico entregue a Bolsonaro em uma viagem oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019.

No entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), esses presentes deveriam ter ido para o acervo do Estado brasileiro, e não ser tratados como bens pessoais.

Mauro Cid, filho de Lourena Cid, foi ajudante de ordens de Bolsonaro durante o mandato. Ele também é investigado no caso das joias, além de ser investigado em tentativa de golpe de Estado e fraude nos cartões de vacina para beneficiar Bolsonaro.

O general da reserva do Exército era, segundo investigações da PF, o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos. De acordo a PF, ele recebia os valores em sua conta bancária. O pai de Cid ocupava, desde 2019, um cargo no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami.

O rosto de Lourena Cid foi identificado pela PF no reflexo de uma foto usada para negociar esculturas recebidas pelo governo como presente oficial.

Segundo investigadores, ao fotografar a caixa com os itens para pedir uma avaliação do valor em lojas especializadas, Mauro Lourena Cid acabou deixando seu rosto aparecer no reflexo.

De acordo com a PF, após transportarem as esculturas para os EUA no mesmo avião presidencial que levou Jair Bolsonaro ao país, às vésperas do fim do mandato em 2022, Mauro Barbosa Cid pediu que o pai, Mauro Lourena, fosse às lojas de joias.

Lourena Cid teria tentado vender as joias nos dias 3 e 4 de janeiro de 2023, mas não conseguiu, porque descobriu que os itens não eram de ouro maciço, e sim, folheadas.

