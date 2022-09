Mundo Palácio de Buckingham divulga foto da lápide de Elizabeth II

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Imagem mostra os nomes de George VI e Elizabeth, pai e mãe da monarca, respectivamente, além do marido Philip. (Foto: Twitter @RoyalFamily/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio de Buckingham divulgou no sábado (24), uma foto do local onde a rainha Elizabeth II foi enterrada, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, em Londres. A lápide, esculpida à mão em mármore também contém os nomes dos pais da monarca, o rei George VI e a rainha Elizabeth, e de seu marido, Philip, que morreu em abril de 2021.

“Uma lápide foi instalada na Capela Memorial do Rei George VI, após o enterro de Sua Majestade a Rainha Elizabeth. A Capela Memorial do Rei George VI fica dentro das paredes da Capela de São Jorge, Windsor”, diz a publicação da Família Real.

Mais longeva monarca da realeza britânica, Elizabeth II esteve à frente do trono por 70 anos e morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos.

O corpo da rainha Elizabeth II foi sepultado na última segunda-feira (19) junto ao dos pais, irmã e marido da monarca, em uma capela da igreja do Castelo de Windsor, encerrando as homenagens fúnebres à rainha falecida há 11 dias.

Depois de quatro dias de velório aberto em que o caixão foi visitado por cerca de 400 mil pessoas para homenagear a rainha Elizabeth II (entre elas, mais de cem chefes de Estado e membros da realeza de todo o mundo), o corpo da monarca foi sepultado. Para ver a rainha, no entanto, as pessoas tiveram que enfrentar filas de mais de 8 km e até 17 horas de espera.

Últimas homenagens

O dia do funeral foi declarado feriado no Reino Unido, e os eventos foram planejados de maneira meticulosa durante anos, seguindo um cronograma com horários precisos.

Ele iniciou com uma carruagem da Marinha Real levando o caixão desde o Salão de Westminster, onde milhares de pessoas compareceram ao velório, até a Abadia de Westminster, em que ocorreu uma cerimônia com a presença de ex-primeiros-ministros britânicos e de quase 100 chefes de estado de todo o mundo.

Depois, houve uma procissão da abadia até o arco de Wellington, no Hyde Park.

Sobre o caixão, além de um globo, o cetro e a coroa reais, foi colocado um buquê com um bilhete do rei Charles III, filho da monarca. O cartão diz: “In loving and devoted memory, Charles”, que pode ser traduzido como “Em memória amorosa e devotada, Charles”.

Além da família da rainha, participam do cortejo nada menos que 4 mil militares do Reino Unido e de países da Commonwealth – a comunidade de nações que fizeram parte do império britânico – além de funcionários próximos à monarca.

Em seguida, um carro fúnebre levou o caixão até Windsor. A última cerimônia aconteceu na Capela de São Jorge, local onde o caixão foi sepultado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo