Geral Palácio Farroupilha tem a fachada iluminada em alusão ao Dia Mundial do Câncer

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi iluminada de azul e laranja. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, a fachada do Palácio Farroupilha, sede da AL-RS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul), foi iluminada de azul e laranja como uma forma de divulgar o Dia Mundial do Câncer. A solicitação partiu do deputado Valdeci Oliveira (PT), recém-empossado como presidente do parlamento gaúcho.

“A Assembleia Legislativa do RS apoia com vigor a luta contra o câncer. No Dia Mundial de enfrentamento à doença, nos solidarizamos com todos que enfrentam essa enfermidade e desejamos força ao atleta gaúcho Jean Pyerre, que teve um câncer diagnosticado recentemente”, escreveu Oliveira em seu perfil no Twitter.

Inúmeros monumentos e prédios públicos pelo mundo iluminam suas fachadas de laranja e azul nesta data, inclusive o Cristo Redentor. A iniciativa é do Comitê Executivo da Cidade (CEC) do City Cancer Challenger Foundation (C/CAN). Porto Alegre é uma das 11 cidades do mundo que participam desta parceria. A capital gaúcha ingressou no City Cancer Challenger Foundation em dezembro de 2018 e, desde então, está apoiada por uma rede de parceiros e especialistas locais, regionais e globais.

Além do Palácio Farroupilha, o Palácio Piratini e o Centro Administrativo Fernando Ferrari também participam da iniciativa.

Também em apoio ao Dia Mundial do Câncer, o prédio do Congresso Nacional recebeu nesta semana iluminação roxa, e o da Câmara dos Deputados, azul. A iluminação especial, que segue até segunda-feira (7), foi pedida pela deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

O Dia Mundial do Câncer foi instituído em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) – organização mundial não-governamental com sede na Suíça –, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), e tem como principal objetivo fazer com que o maior número de pessoas ao redor do planeta fale sobre a doença. No Brasil, a iniciativa é protagonizada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), instituição parceira da UICC, para influenciar a mobilização de governos e indivíduos para o controle do câncer.

Casos em Porto Alegre

Dados do Painel Oncologia do DataSUS de 2021 mostram que foram diagnosticados 2.942 casos de câncer em Porto Alegre, sendo mais de 60% em mulheres (1.760) e aproximadamente 40% em homens (1.182). De acordo com o médico da Secretaria Municipal de Saúde, João Antônio Bonfadini Lima, a disparidade entre os sexos no diagnóstico chama a atenção, fator que pode ser explicado pela preocupação maior das mulheres com a saúde, já que a maior proporção de diagnósticos não se traduz em mais desfechos desfavoráveis. “Pelo contrário, sabe-se que o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento do câncer”, afirma o médico.

Descontando as neoplasias de pele, de baixa letalidade, os cânceres de mama e colo de útero são os principais diagnosticados nas mulheres, seguidos pelo câncer colorretal (intestino). Já no homem, também descontando os cânceres de pele, o câncer colorretal (intestino) foi o mais diagnosticado nos últimos três anos, superando o câncer de próstata. Quanto à mortalidade, as neoplasias são a segunda maior causa de óbito, logo após as doenças do aparelho circulatório.

Audiência pública

As dificuldades de acesso a exames, consultas e cirurgias decorrentes das desigualdades sociais do país, agravadas neste período de crise sanitária, são apontadas como as principais barreiras para o tratamento do câncer no Brasil.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira, em comemoração ao 4 de fevereiro, Dia Mundial de Combate à doença, parlamentares e especialistas também ressaltaram problemas como a falta de financiamento e a demora nos diagnósticos.

Convidados do debate promovido pela Comissão Especial de Combate ao Câncer mostraram que a doença é a segunda maior causa de mortes no país, com 300 mil óbitos por ano. São 625 mil novos casos registrados no mesmo período. As informações são da AL-RS, da Agência Senado, da prefeitura de Porto Alegre e da Agência Câmara de Notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral