Mundo Palestinos fogem do norte de Gaza enquanto Israel prepara tropas para ataque

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Palestinos que fogem dos ataques aéreos israelenses refugiam-se em uma escola administrada pelas Nações Unidas na Cidade de Gaza. (Foto: ONU)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Milhares de palestinos já fugiram do norte da Faixa de Gaza devido a um esperado ataque terrestre israelense, enquanto Israel investia contra a região com mais ataques aéreos e dizia que manteria duas estradas abertas para permitir pessoas escaparem.

Israel prometeu aniquilar o grupo radical islâmico Hamas, que controla Gaza, em retaliação ao ataque violento em cidades israelenses há uma semana, assassinando civis e fugindo com diversos reféns. Cerca de 1.300 pessoas foram mortas no pior ataque contra civis na história de Israel.

Desde então, as forças israelenses colocaram a Faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de palestinos, sob cerco total e bombardearam com ataques aéreos sem precedentes. As autoridades de Gaza afirmam que mais de 2.200 pessoas foram mortas, um quarto delas crianças, e quase 10 mil ficaram feridas.

As tropas estavam se concentrando ao redor da Faixa de Gaza, “preparando-se para a próxima etapa das operações”, disse o porta-voz militar, tenente-coronel Jonathan Conricus.

Os militares israelenses afirmaram abertamente que há a necessidade de uma “manobra terrestre” e que ela “exigirá a entrada no centro de Gaza” para que se alcance o objetivo de se chegar aos integrantes do Hamas. A declaração é a confirmação mais clara e pública sobre a esperada invasão por terra em Gaza, que vem sendo especulada desde o ataque terrorista do grupo palestino na semana passada.

Estradas sob ataque

O Hamas disse para as pessoas não saírem e afirmou que as estradas não são seguras. O grupo radical islâmico disse que dezenas de pessoas foram mortas em ataques a carros e caminhões que transportavam refugiados na sexta-feira (13), o que a Reuters não pôde verificar de forma independente.

Israel diz que o Hamas está impedindo as pessoas de partirem para usá-las como escudos humanos, o que o Hamas nega.

No bairro de Tel Al-Hawa, na cidade de Gaza, na área que Israel ordenou a evacuação, aviões de guerra bombardearam uma área residencial durante a noite, atingindo várias casas, segundo residentes que se refugiaram nas proximidades do hospital Al Quds, e planejavam fugir para o sul pela manhã.

“Vivemos uma noite de horror. Israel nos puniu por não querermos sair de casa. Existe brutalidade pior do que essa?”, disse um pai de três filhos por telefone do hospital, recusando-se a revelar seu nome por medo de represálias.

“Eu nunca iria embora, prefiro morrer e não ir embora, mas não posso ver minha esposa e meus filhos morrerem diante dos meus olhos.”

Equipes de resgate

O Crescente Vermelho Palestino disse ter recebido uma ordem israelense para evacuar o hospital até as 16h (10h, horário de Brasília), mas não o faria porque tinha o dever humanitário de continuar a prestar serviços aos doentes e feridos.

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde aviões israelenses atingiram um edifício de quatro andares durante a noite, os vizinhos correram para resgatar pessoas.

“Os mártires estão presos sob os escombros e até agora nem nós, nem os médicos, nem a defesa civil conseguimos tirá-los”, disse o vizinho Mohammad Sadeq.

Em um vídeo visto pela Reuters, um jornalista de Gaza acompanhou uma equipe de ambulância em busca de sobreviventes de um ataque aéreo noturno. Um paramédico pôde ser visto entrando em um beco iluminado por um farol quando um enorme clarão de outro ataque explodiu na sua frente.

Guerra longa

Em uma visita aos militares deslocados para a linha de frente com Gaza, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a dar sinais de que os preparativos são para uma guerra prolongada. Um dia depois de afirmar que os dias de bombardeio incessante, que vitimaram mais de 2 mil pessoas no enclave palestino, era “apenas o começo”, Netanyahu disse aos seus soldados que o conflito “vai continuar”.

“Vocês estão prontos para o que está por vir? Isso vai continuar”, disse o premier aos soldados. Em suas redes sociais, Bibi divulgou fotos vestidos com colete a prova de balas enquanto falava com os militares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/palestinos-fogem-do-norte-de-gaza-enquanto-israel-prepara-tropas-para-ataque/

Palestinos fogem do norte de Gaza enquanto Israel prepara tropas para ataque

2023-10-15