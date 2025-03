Rio Grande do Sul Palmares do Sul: suspeito de assassinato e ocultação de cadáver é preso em Gramado

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Foto: PC/Divulgação

Um homem suspeito de assassinar e esquartejar a vítima, ocultando os restos mortais em um freezer, foi preso em Gramado, na Serra Gaúcha. A vítima, identificada como Milton Prestes da Silva, de 66 anos, foi morta em Quintão, em Palmares do Sul, no Litoral Norte do RS. A mãe do suspeito, também investigada pelo crime, está foragida.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (4), cerca de 10 horas após o corpo ter sido encontrado, resultado de uma operação do Serviço de Inteligência da Brigada Militar. O suspeito, de 23 anos, possui antecedentes por tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime e relatou ter matado Milton a facadas. Em seguida, esquartejou e carbonizou o corpo antes de escondê-lo no freezer.

Descoberta do crime

O corpo de Milton foi encontrado na manhã de terça-feira, dentro de um freezer na residência onde morava e gerenciava uma loja de conveniência. Ele não era visto desde a semana anterior, o que despertou a preocupação de um amigo e de seu cunhado. Os dois decidiram procurar informações sobre seu paradeiro com moradores da região.

Durante as buscas, perceberam que a companheira de Milton demonstrava nervosismo e não soube explicar seu desaparecimento. Pouco depois, ela saiu apressadamente do local em um carro e fugiu sem informar para onde iria.

Ao entrarem na casa, os homens localizaram o corpo no freezer e acionaram a Brigada Militar por volta das 11h15min. O veículo usado na fuga, um Volkswagen Gol branco, com placas de Campo Bom, foi encontrado próximo à Lagoa do Quintão. A polícia segue investigando o caso para localizar a foragida e esclarecer todos os detalhes do crime.

